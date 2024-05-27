Министр культуры РТ Аюпова поздравила с Общероссийским днем библиотекарей

Министр культуры РТ Ирада Аюпова поздравила всех работников библиотек, ветеранов отрасли, книголюбов и книговедов с Общероссийским днем библиотек.

«Библиотеки играют наиважнейшую роль в формировании культурного и духовного облика народа, сохранении его исторического наследия и языковых традиций. Библиотека – это, прежде всего, институт развития личности, одна из ключевых сфер, которая стоит между книгой и человеком, формируя среду доверия в нескончаемом потоке информации, позволяя обратиться к первоисточнику знания», - цитирует министра пресс-служба Минкульта РТ.

Спикер отметила, что в Татарстане библиотечная отрасль активно развивается. Она становится культурно-коммуникационным центром, где есть место для реализации творческих и научных проектов, семейного досуга и духовно-интеллектуального поиска.

Она подчеркнула, что 2024-й стал очень знаковым для всех библиотекарей, потому что Казань признали Библиотечной столицей России, а Татарстан - самым читающим регионом в этом году. Также недавно в столице РТ прошел Всероссийский библиотечный конгресс «Библиотека в многополярном мире» и крупномасштабный фестиваль-форум «Литературный флагман России». Эти мероприятия помогли посмотреть на библиотечную отрасль по-новому, узнать свои слабые и сильные стороны, показать успешные практики и обменяться опытом с коллегами из других российских регионов и стран мира.

«Дорогие работники библиотек, выражаю сердечную благодарность за вашу работу по сохранению культурного наследия, поощрению чтения и образования. Желаю вам крепкого здоровья, неиссякаемой энергии и успехов в труде», – сказала в завершении Аюпова.