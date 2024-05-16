Жителям Татарстана рассказали, надолго ли вернулось потепление в республику

В Татарстане не ожидается заморозков в ближайшее время. Такой прогноз дал профессор КФУ Юрий Переведенцев. По его словам, днем температура в республике составит до +15 градусов. При этом концу недели воздух прогреется еще сильнее – до +19 градусов, цитируют спикера «Челнинские известия».

При этом ученый предупреждает, что ночи еще будут холодными. Температуры могут опускаться до +6 градусов, но без заморозков, как было ранее. Причина этому - влияние Скандинавского антициклона.

Он также предупредил, что среднесуточная температура на данный момент достигла 13 градусов, но это все еще ниже нормы для середины мая на 3 градуса. Причем в пятницу и субботу может быть краткосрочное похолодание, но в воскресенье снова потеплеет.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд объяснял, почему начало мая в стране стало таким холодным.