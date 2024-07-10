Жителям Татарстана рассказали, как бесплатно провести газ к садовым участкам

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Условиям социальной догазификации соответствуют около 16,5 тыс. домовладений в 196 садовых товариществах Татарстана. Для реализации поручения Президента РФ Владимира Путина по бесплатной догазификации дачных поселков Росреестр разработал методическое пособие для садоводов, сообщает пресс-служба управления федерального ведомства по РТ.

В феврале 2024 года в послании Федеральному Собранию Президент заявил о необходимости включения садовых товариществ в границах населенных пунктов в программу социальной газификации. Это позволит бесплатно провести газ до границ садовых земельных участков, на которых расположены жилые дома в населенных пунктах.

Планы-графики догазификации СНТ утверждаются органами власти регионов. В кратком методическом пособии прописаны условия, которые необходимы для участия в программе:

1) садовое товарищество должно находиться в границах населенного пункта,

2) сам населенный пункт должен быть газифицирован или программа газификации должна предполагать строительство газовых сетей до границ СНТ в текущем году.

Воспользоваться программой догазификации СНТ можно в три этапа. Во-первых, собственнику нужно зарегистрировать право собственности на жилой дом, если он этого еще не сделал. Важно обратить внимание, что если на участке находится садовый дом, то его следует перевести в жилой (в соответствии с постановлением Правительства РФ от 28 января 2006 года №47). Если у садовода нет прав на земельный участок, он может до 1 марта 2031 года приобрести его без проведения торгов бесплатно в случае, предусмотренном пунктом 2.7 статьи 3 закона от 25 октября 2001 года №137-ФЗ.

Во-вторых, необходимо провести общее собрание членов садового товарищества, на котором должно быть принято решение о догазификации расположенных в нем жилых домов. Также следует обсудить вопрос о безвозмездном предоставлении земельного участка общего назначения для строительства сети газораспределения и безвозмездном подключении к сетям газораспределения, принадлежащим СНТ. Для эксплуатации подземных объектов системы газоснабжения использование земельного участка общего назначения СНТ может осуществляться без оформления прав на него (после государственной регистрации прав на такие объекты).

В-третьих, следует подать заявку и заключить договор на техническое присоединение жилого дома к сети газоснабжения. Это могут сделать как собственники по отдельности, так и назначенный представитель СНТ от их имени. В методическом пособии перечислены документы, которые прилагаются к заявке о заключении договора о техническом присоединении.

Разобраться с процедурой участия в программе социальной догазификации можно уже сейчас, подчеркнули в Росреестре Татарстана.

«Газовые сети будут бесплатно проведены до границ земельных участков граждан в садоводческих некоммерческих товариществах, расположенных в границах газифицированных населенных пунктов. Обращаю внимание, что на жилой дом и земельный участок должно быть зарегистрировано право собственности. Заявка о подключении может быть подана как собственником домовладения, так и председателем СНТ. Под условия социальной догазификации, по нашим предварительным подсчетам, в Татарстане подпадают около 16,5 тыс. домовладений в 196 садовых товариществах», — уточнил заместитель руководителя Управления Росреестра по РТ Нияз Галиакбаров.

«В настоящее время газ очень востребован в садоводческих товариществах, люди это очень ждали. Многие сейчас переезжают из квартир в каменных джунглях в сады, где можно круглогодично проживать или использовать [участки] для отдыха. Если будет газ, отопление, то это будет только всем во благо. Процесс, может быть, будет небыстрым и непростым, но коллективно — Росреестр, „Газпром“ и Союз садоводов — мы справимся», — подчеркнул председатель правления Союза садоводов Республики Татарстан Илья Слесарский.