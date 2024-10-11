Жителям Татарстана представили книгу о губернаторском дворце Казанского Кремля

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

В 2024 году Администрация Раиса Татарстана, Госкомитет РТ по архивному делу и Госархив республики подготовили и издали фундаментальный труд, посвященный истории строительства и работы губернаторского дворца в Казанском Кремле.

Книгу «Архитектурная жемчужина Казанского Кремля: губернаторский дворец в прошлом и настоящем» представила сегодня на пресс-конференции в «Татар-информе» председатель Госкомитета РТ по архивному делу Гульнара Габдрахманова.

«Здание губернаторского дворца построено в середине XIX века. Документы свидетельствуют, что место для его постройки на территории Кремля выбирал лично император Николай I во время своего посещения Казани в 1836 году. Это здание с богатой историей сегодня является резиденцией Раиса РТ. Здесь ежедневно решаются глобальные вопросы, принимаются решения, направленные на развитие Татарстана», - сообщила она.

Издание рассказывает обо всей системе власти, начиная с института губернаторства и заканчивая современными органами государственной власти. Оно начинается с обращения Раиса Татарстана Рустама Минниханова к читателям.

«В обращении Рустам Минниханов отмечает, что на протяжении многих лет в республике уделяется самое серьезное внимание вопросам сохранения историко-культурного наследия», - заметила Габдрахманова.

Она напомнила, что Казанский Кремль входит в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. В его уникальной истории переплетены имена и судьбы людей, значимые события двух веков. Книга состоит из восьми глав, которые дополняют друг друга и представляют собой единое историческое полотно.

Издание основано на документальной базе, проведена огромная исследовательская работа по сбору и поиску информации о губернаторском дворце в архивах и других учреждениях в республике и далеко за ее пределами. Книга содержит ценный исторический материал.

«Уникальные биографические сведения о казанских губернаторах, которые управляли Казанским краем с 1708 по 1917 годы и являлись «жителями» и «хозяевами» губернаторского дворца, даны на основе подлинных формулярных списков, хранящихся в архивах фонда», - подчеркнула Габдрахманова.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что книга «Архитектурная жемчужина Казанского Кремля: губернаторский дворец в прошлом и настоящем» вышла в свет в Татарстане. Ее первый тираж будет подарен гостям, которые приедут в октябре в Казань на саммит БРИКС.