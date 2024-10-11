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Общество 11 октября 2024 15:39

Гостям саммита БРИКС подарят книгу о губернаторском дворце в Казанском Кремле

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Гостям саммита БРИКС подарят книгу о губернаторском дворце в Казанском Кремле
Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Книга «Архитектурная жемчужина Казанского Кремля: губернаторский дворец в прошлом и настоящем» вышла в свет в Татарстане. Ее первый тираж будет подарен гостям, которые приедут в октябре на саммит БРИКС в Казань. Об этом сообщила сегодня на пресс-конференции в «Татар-информе» председатель Госкомитета РТ по архивному делу Гульнара Габдрахманова.

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

«Это будет личный подарок Раиса Республики Татарстан [Рустама Минниханова] каждому гостю, который приедет на саммит БРИКС», — сказала она.

«Архитектурная жемчужина Казанского Кремля: губернаторский дворец в прошлом и настоящем» уникальное издание, рассказывающее об одной из визитных карточек Татарстана.

«Казанский Кремль сердце нашего города. Одна из архитектурных жемчужин Казанского Кремля здание губернаторского дворца, построенное в середине XIX века», заметила Габдрахманова.

Первый тираж книги составляет 3 тыс. экземпляров. Возможно, в будущем издание будет переведено на татарский язык.

Губернаторский дворец был построен в 1845–1848 годах по проекту архитектора Константина Тона в русско-византийском стиле с элементами псевдоренессанса. Объект культурного наследия федерального значения.

#казанский кремль #книга #госкомитет рт по архивному делу #гульнара габдрахманова
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