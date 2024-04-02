Жителям Татарстана перечислили места, где можно встретить пернатых из «Красной книги»

В Госкомитете Татарстана по биоресурсам назвали топ-5 видов пернатых представителей Красных книг РТ и РФ, которых спасли в республике. Также в комитете раскрыли места, где можно встретить этих «краснокнижных».

Первый вид - сова ушастая. Как сообщает пресс-служба комитета, эта птица любит хвойные леса, а также полезащитные и придорожные лесные полосы. Ее можно встретить в десятках населенных пунктов, на территории Арского кладбища и ЦПКиО им. М. Горького в Казани, а также в парках Нижнекамска, Челнов, Альметьевска и Кукмор.

Второе место - длиннохвостая неясыть. Эта птица из семейства настоящих сов, отряда совообразных. Часто залетает в города. Ее можно встретить в Агрызском, Азнакаевском, Актанышском, Бавлинском, Верхнеуслонском, Елабужском, Зеленодольском, Лаишевском, Нижнекамском, Рыбно-Слободском и Черемшанском районах.

На третьем месте - орлан-белохвост. Эта птица живет в районе водоёмов. Ее можно повстречать во всех районах республики вдоль Волги, Камы, Вятки, Мёши, Свияги, Шешмы, Степного Зая, Шошмы и других рек.

Четвертое место - пустельга обыкновенная. Она живет в разных природных комплексах, где есть древесная растительность, а также равнинные и всхолмленные ландшафты. Может гнездиться в городах. Увидеть ее татарстанцы могут во всех районах РТ на деревьях в старых гнездах других птиц, дуплах, скалах, береговых обрывах рек и оврагов.

Лебедь-шипун занял пятое место в топе. Этот представитель семейства утиных крупнейший вид в отряде гусеобразных. Он летает во всех районах республики, где есть крупные водоемы и заросли воздушно-водной растительности.