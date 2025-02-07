Жителям Татарстана оказали 6,1 млн услуг в офисах МФЦ в 2024 году

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Жителям Татарстана оказали свыше 6,1 млн услуг в офисах Многофункционального центра за 2024 год. Об этом рассказала директор МФЦ в РТ Ленара Музафарова на итоговом заседании коллегии ведомства.

«При этом важно отметить, что разнообразие государственных, муниципальных и иных услуг, которое должен уметь оказывать каждый специалист в окне, достигло почти 300 видов», – подчеркнула Музафарова.

Всего же за десять лет работы МФЦ жителям Татарстана в отделениях Многофункционального центра было оказано свыше 46 млн услуг.