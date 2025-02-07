news_header_top_970_100
Руc Тат
16+
news_header_bot_970_100
Общество 7 февраля 2025 10:37

Жителям Татарстана оказали 6,1 млн услуг в офисах МФЦ в 2024 году

Жителям Татарстана оказали 6,1 млн услуг в офисах МФЦ в 2024 году
Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Жителям Татарстана оказали свыше 6,1 млн услуг в офисах Многофункционального центра за 2024 год. Об этом рассказала директор МФЦ в РТ Ленара Музафарова на итоговом заседании коллегии ведомства.

«При этом важно отметить, что разнообразие государственных, муниципальных и иных услуг, которое должен уметь оказывать каждый специалист в окне, достигло почти 300 видов», – подчеркнула Музафарова.

Всего же за десять лет работы МФЦ жителям Татарстана в отделениях Многофункционального центра было оказано свыше 46 млн услуг.

Фоторепортаж: Владимир Васильев
читайте также
В поселке Куюки хотят открыть офис МФЦ
#мфц #Татарстан #ленара музафарова
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100
В топе
«Увы, это не панацея»: врачи объяснили, как работает онковакцина и кому она поможет

«Увы, это не панацея»: врачи объяснили, как работает онковакцина и кому она поможет

6 февраля 2025
Роскосмос вместо Юрия Борисова возглавил Дмитрий Баканов

Роскосмос вместо Юрия Борисова возглавил Дмитрий Баканов

6 февраля 2025