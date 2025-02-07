В поселке Куюки хотят открыть офис МФЦ

Ленара Музафарова

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Новый офис Многофункционального центра может появится в поселке Куюки Пестречинского района Татарстана. С такой идеей выступила директор МФЦ в РТ Ленара Музафарова на итоговом заседании коллегии ведомства.

«На сегодняшний день число жителей поселка уже превышает 50 тыс., что равноценно средним городам республики. В связи с отдаленностью от районного филиала МФЦ почти на 30 километров население остро нуждается в открытии местного офиса госуслуг для возможности оформлять необходимые документы», – отметила Музафарова.

Она добавила, что, несмотря на неоднократные обращения в адрес главы района, вопрос с выделением помещения под офис МФЦ пока не решен.

Она обратилась к вице-премьеру РТ Роману Шайхутдинову с просьбой оказать содействие в решении проблемы и дать поручение руководству Пестречинского района проработать вопрос подбора помещения в поселке Куюки минимум на 10 окон приема МФЦ.