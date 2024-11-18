Жителям РТ окажут бесплатную юридическую помощь по вопросам защиты детей

В Татарстане в среду, 20 ноября, пройдет Всероссийский день правовой помощи детям. Об этом сообщили в пресс-службе Минюста РТ.

«Это важное мероприятие направлено на оказание квалифицированной юридической помощи детям-сиротам и детям, находящимся в трудной жизненной ситуации», – говорится в сообщении.

Отмечается, что в день проведения акции во всех районах Татарстана откроются пункты бесплатной юридической помощи. Все желающие смогут получить необходимую информацию о реализации прав детей и защите их законных интересов.

Ранее в Татарстане работала горячая линия по вопросам качества питания в детсадах и школах.