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Жителям РТ окажут бесплатную юридическую помощь по вопросам защиты детей
В Татарстане в среду, 20 ноября, пройдет Всероссийский день правовой помощи детям. Об этом сообщили в пресс-службе Минюста РТ.
«Это важное мероприятие направлено на оказание квалифицированной юридической помощи детям-сиротам и детям, находящимся в трудной жизненной ситуации», – говорится в сообщении.
Отмечается, что в день проведения акции во всех районах Татарстана откроются пункты бесплатной юридической помощи. Все желающие смогут получить необходимую информацию о реализации прав детей и защите их законных интересов.
Ранее в Татарстане работала горячая линия по вопросам качества питания в детсадах и школах.
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