В Татарстане заработала горячая линия по вопросам качества питания в детсадах и школах

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В Татарстане заработала горячая линия по вопросам качества и безопасности питания в детских садах и школах. Об этом сообщает пресс-служба Управления Роспотребнадзора по РТ.

«С 11 по 15 ноября будет организовано тематическое консультирование граждан по вопросам качества и безопасности питания в детских садах и школах», – говорится в Telegram-канале ведомства.

Родители и другие заинтересованные лица смогут задать любые вопросы о соблюдении санитарных норм в питании школьников и дошкольников. Консультации доступны в будние дни с 9:00 до 18:00 по номеру (843) 273-15-83.