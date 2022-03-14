Жителям Нижнекамска рассказали о новых мерах социальной поддержки семей с детьми

Полные семьи с низким доходом в Нижнекамске смогут получать новое пособие на детей в возрасте от восьми до 16 лет включительно. Подробнее о новых мерах социальной поддержки на деловом понедельнике доложила начальник Управления пенсионного фонда Нижнекамского района Людмила Кутилина.

На прошлой неделе Президент РФ Владимир Путин объявил о новом пособии на детей от 8 до 16 лет включительно. Сейчас для такого возраста есть выплата только одиноким родителям, но с мая ее смогут получать и полные семьи с низким доходом.

«Новые меры господдержки — это установление ежемесячных выплат детям от восьми до 16 лет включительно, которые воспитываются в семьях с единственным родителем и признаны нуждающимися, а также женщинам, вставшим на учет в медицинскую организацию на ранних сроках беременности. На эти цели республиканским Отделением ПФР выплачено более 830 млн рублей. Выплатами были охвачены 27,7 тыс. человек. Согласно выступлению президента РФ круг семей, в которых воспитываются дети от 8 до 16 лет будет расширен», — отметила Людмила Кутилина.

Спикер также добавила, что по итогам прошлого года число республиканских семей, которым выданы сертификаты на материнский капитал, достигло 355 тысяч. За все время работы программы им направлено 111 млрд рублей.

«С 1 февраля индексация материнского капитала проведена по фактической инфляции, на 8,4%, а не прогнозируемой, как это было раньше. На первого ребенка семья получит 524,5 тысячи рублей. Если в дальнейшем в семье родится второй ребенок, размер капитала увеличится на 168,6 тыс. рублей», — добавила Людмила Кутилина.