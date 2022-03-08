news_header_top_970_100
Ру Тат
news_header_bot_970_100
Общество
8 марта 2022  08:40

Путин заявил о новых выплатах на детей от 8 до 16 лет семьям с низким доходом

news_top_970_100

Президент России Владимир Путин заявил, что с 1 апреля установят выплаты на детей в возрасте от 8 до 16 лет для семей, имеющих низкий доход, передает РИА Новости.

Глава государства уточнил, что первые выплаты семьи получат уже с мая.

«Со своей стороны государство будет делать все для поддержки семей. Это наш безусловный приоритет... Считаю, что мы должны принять новое решение — установить выплаты на детей от восьми до 16 лет включительно, подчеркну, для всех семей с невысокими доходами, поддержать их. Эта мера начнет действовать с 1 апреля, а первые выплаты семьи получат в мае», — уточнил Путин, когда поздравлял россиянок с 8 марта.

Президент РФ уточнил, что для беременных женщин и семей с невысокими доходами, где растут дети в возрасте до семи лет, уже предусмотрены ежемесячные выплаты от государства. Помощь также получают родители, воспитывающие в одиночку детей от восьми до 16 лет.

Владимир Путин также поздравил россиянок с Международным женским днем и пожелал, чтобы их окружали внимание и душевное тепло близких людей, и чтобы доброта и участие, которые они щедро дарят семье, детям, внукам, коллегам и друзьям, к ним возвращались.

news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100
Главное