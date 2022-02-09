Жителям Нижнекамска рассказали, как сократить расходы на отопление

Большие счета за отопление вызывают у жителей Нижнекамского района недоумение и много вопросов. Как минимизировать потери семейного бюджета, посоветовали специалисты на круглом столе, который прошел накануне в Доме Советов Нижнекамска.

Как передает пресс-служба Нижнекамского района, разговор начался с анализа. Руководитель исполкома Нижнекамска Юрий Болтиков отметил, что изменение суммы за отопление было связано с тем, что декабрь был теплый, а январь холодный. По словам руководителя, средняя температура в декабре была 8 градусов ниже нуля, а в январе эта цифра составила минус 10,3 градуса.

Болтиков напомнил, что все дома оборудованы общедомовыми приборами и начисления по отоплению производятся по ним. «Мы провели анализ и по сравнению с аналогичным периодом. Температура воздуха в январе 2021-го составила −10,4 градуса. Платежи, которые были в прошлом году, отличаются ненамного — на 4%. Кроме того, в июле прошлого года выросли и тарифы на тепло — на 5,6%», — пояснил руководитель исполкома.

Болтиков подчеркнул, что в каждом индивидуальном случае специалисты разберутся отдельно и в первую очередь жителям Нижнекамска нужно обратиться в управляющую компанию, где специалисты дадут разъяснения, также можно оставить заявку по телефону 072.

Руководитель исполкома Нижнекамска убежден, что снизить размер платежей за тепло можно, отслеживая теплопотери в доме.

«Нижнекамцы могут уменьшить свои расходы. Нужно просто внимательно следить за тем, что происходит в доме — закрывать окна и двери в подъезде. Плата за отопление, в том числе, растет и поэтому. Также можно регулировать батареи отопления в своей квартире, чтобы не „отапливать улицы“», — отметил спикер.

Ранее исполком Набережных Челнов ответил жителям, пожаловавшимся на высокую квартплату, о чем сообщало ИА «Татар-информ».