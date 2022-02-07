Исполком Челнов ответил жителям, пожаловавшимся на высокую квартплату

Несколько жителей Набережных Челнов обратились в исполнительный комитет города за разъяснениями высоких начислений за жилищно-коммунальные услуги в счетах-фактурах за январь. По всем обращениям даны персональные ответы, сообщил на аппаратном совещании первый заместитель руководителя исполкома Илья Зуев.

«Температуры в январе этого года сопоставимы с температурами прошлого года, увеличений каких-либо значительных в начислениях не произошло. Каждое обращение мы отрабатываем, даем персональный ответ. Хотелось бы попросить наших горожан обращаться в первую очередь в управляющие компании, чтобы получить разъяснения», — пояснил Зуев.

По словам спикера, зачастую челнинцы обращаются сразу в мэрию, минуя нужные инстанции. «Потом, как выяснилось в управляющих компаниях, у собственников этих квартир имеется долг за прошлые месяцы», — пояснил чиновник.

Проблемы со «случайным» увеличением суммы в платежах нет, эти проблемы не допущены, заверил докладчик.