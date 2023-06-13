Жителям казанского поселка отказали в выделении средств на празднование своего Сабантуя

Провести свой собственный Сабантуй захотели жители одного из поселков Советского района Казани. Они обратились к администрации города и попросили помочь с финансированием праздника, однако получили отказ.

«В начале июля хотим провести в поселке Сабантуй. Одна из жительниц поселка утверждает, что, изучая законодательство РФ вместе с юристом, нашла закон, в котором указано, что на проведение мероприятий в поселке выделяются финансовые средства», – написали горожане в обращении к мэрии.

Бюджетные средства целевого финансирования выделяются согласно смете расходов проведения праздника на одну площадку, ответили представители администрации. Активистам сообщили, что районный Сабантуй в Советском районе будут праздновать в Березовой роще поселка Дербышки.

«Выделение средств на проведение праздника "Сабантуй" на иных площадках, к сожалению, не предусмотрено», – подчеркнули в администрации.

Напомним, традиционно в Казани основной площадкой празднования Сабантуя становится Березовая роща поселка Мирный. Эту территорию власти города заранее готовят к празднику, в частности, проводят обработку от комаров и клещей.

В этом году в столице Татарстана Сабантуй отпразднуют 24 июня – соответствующий указ подписал Раис республики Рустам Минниханов.