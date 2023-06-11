Власти Казани рассказали о подготовке Березовой рощи к Сабантую

Перед проведением Сабантуя главную праздничную площадку в Казани, которая находится в Березовой роще поселка Мирный, убирают, проводят обработку от комаров и клещей. Эти работы выполняются по контракту, более масштабное благоустройство рощи власти города пока не планируют.

Территория Березовой рощи «используется нечасто», отметили представители мэрии. Несмотря на это, субботники здесь проводятся регулярно. А вот на другие виды работ требуется финансирование, которого в бюджете пока не предусмотрено.

«Другого благоустройства не планируется пока, но ведь каждый год проходит голосование – вы можете выдвинуть эту территорию на голосование. И тогда, возможно, участок благоустроят», – пояснили представители администрации в ответ на претензии к состоянию Березовой рощи.

Отметим, что сейчас здесь проводятся работы по строительству хозяйственно-бытовой канализации. Хотя они затрагивают и площадку праздника, власти города заверили, что никакого вреда ей не причинят. Необходимость канализации в мэрии объяснили планами построить здесь в будущем новые дома и соцобъекты.

Сабантуй в Казани будут отмечать 24 апреля – соответствующий указ подписал Раис Татарстана Рустам Минниханов.