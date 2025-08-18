Жители Белгородской и Курской областей получили гуманитарную помощь из Татарстана

Из Татарстана в Белгородскую и Курскую области доставили свыше 55 тонн гуманитарной помощи. Активное участие в сборе и доставке приняли активисты республиканского движения «Ярдәм янәшә! Помощь рядом!», о чем ранее рассказывал «Татар-информ».

«Мы всегда получаем хорошую обратную связь – это положительные эмоции жителей и представителей руководства областей, они передают нам благодарственные письма. Люди действительно радуются, что регионы России готовы помогать, ну а наше движение всегда рядом. Мы все одна большая страна, одна большая дружная семья», – отмечает заместитель руководителя движения Анна Мубаракшина.

Доставка гуманитарного груза состоялась благодаре поддержке Раиса РТ Рустама Минниханова в тесном взаимодействии с МЧС России и Главным управлением МЧС России по Республике Татарстан, при постоянном контакте с представителями Курской и Белгородской областей.

Фото: Республиканское движение «Ярдәм янәшә! Помощь рядом!»