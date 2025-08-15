«Мы всегда готовы помочь»: Татарстан снова отправил гуманитарный груз в Белгород

С начала года Татарстан отправил жителям Белгородской и Курской областей более 55 тонн гуманитарной помощи. Сегодня состоялась отправка очередной партии гуманитарного конвоя. Активное участие в сборе приняли активисты республиканского движения «Ярдәм янәшә! Помощь рядом!».

Акция проводится по поручению Раиса РТ Рустама Минниханова в тесном взаимодействии с МЧС России и Главным управлением МЧС России по Республике Татарстан, при постоянном контакте с представителями Курской и Белгородской областей.

Фото: © Елена Фенина / «Татар-информ»

«Сегодня мы передаем наборы, состоящие из средств личной гигиены, – в общей сложности 20 тонн. Такие отправки происходят почти каждую неделю благодаря помощи благотворительного фонда “Ак Барс Созидание” и благодаря пожертвованиям наших жителей. Уже послезавтра машина прибудет в Белгородскую область и будет передана жителям, пострадавшим от обстрелов ВСУ», – рассказала заместитель руководителя республиканского движения «Ярдәм янәшә! Помощь рядом!» Анна Мубаракшина.

Фото: © Елена Фенина / «Татар-информ»

Многие, кому предназначается этот гуманитарный груз, остались без своего жилья, отметила она.

«Мы всегда получаем хорошую обратную связь – это положительные эмоции жителей и представителей руководства областей, они передают нам благодарственные письма. Люди действительно радуются, что регионы России готовы помогать, ну а наше движение всегда рядом. Мы все одна большая страна, одна большая дружная семья», – поделилась Анна Мубаракшина.

Основной склад республиканского движения находится в Казани, на улице Журналистов. Помощь принимают по предварительному звонку.

Фото: © Елена Фенина / «Татар-информ»

«Мы принимаем гуманитарную помощь, которая отправляется как в зону проведения специальной военной операции, так и мирным жителям, пострадавшим от обстрелов ВСУ», – отметила представитель «Ярдәм янәшә! Помощь рядом!».

Ознакомиться со списком необходимых для отправки вещей можно на сайте движения. Там же размещены адреса пунктов приема гуманитарной помощи во всех районах Татарстана.

«Для мирных жителей прифронтовых территорий мы в основном формируем продуктовые наборы, наборы средств личной гигиены либо бытовой химии. Помощь для участников СВО мы формируем по заявкам от воинских частей», – объяснила Анна Мубаракшина.

Водитель Валерий Животов уже в четвертый раз отправляется на территории, которые подвергаются обстрелам врага.

Фото: © Елена Фенина / «Татар-информ»

«В Курскую и Белгородскую области я еду во второй раз. Дорога займет два-три дня, по пути машины останавливают для досмотра. Часто спрашивают, страшно ли мне. Обстановка там накаленная. Слышал взрывы. Но я как-то привык», – рассказала мужчина.

Ранее он отвозил сухие супы нашим военным. Тогда ему пришлось проехать от Белгорода до Ростова-на-Дону через зону проведения специальной военной операции.

«Я считаю, что нужно помогать. Как говорится, двум смертям не бывать, а одной не миновать», – поделился Валерий Животов.

Во время беседы выяснилось, что возить гуманитарные грузы мужчина начал после того, как на СВО погиб его внук.

«Он погиб 1,5 года назад. Ушел добровольцем, ему было 23 года», – рассказал он.

Фото: © Елена Фенина / «Татар-информ»

Глаза мужчины наполнились слезами, когда он начал говорить про внука. Но он тут же взбодрился, улыбнулся, захлопнул двери кузова и сел за руль.

Через несколько дней Валерий уже будет в Белгородской области – груз очень ждут мирные жители. Не за горами и следующие отправки, организованные правительством Татарстана. Подключаются к этой помощи также и жители республики, которые не остаются равнодушным и понимают, что чужих проблем не бывает.