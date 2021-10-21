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Ру Тат
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21 октября 2021  04:18

Жителям Альметьевска представят визуализацию будущего Индустриального сквера

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Жителям Альметьевска представят визуализацию будущего Индустриального сквера
Фото: Институт исследования стрит-арта (Санкт-Петербург)

В Альметьевске 23 октября состоится презентация Индустриального сквера, которое возводится в рамках паблик-арт программы «Сказки о золотых яблоках» при участии Института исследования стрит-арта из Санкт-Петербурга.

На большом экране альметьевцам продемонстрируют цифровую визуализацию нового общественного пространства. Горожане уже сейчас увидят, каким оно будет к началу лета 2022 года. Затем пройдет встреча с творческой группой Индустриального сквера. Представители Института исследования стрит-арта, разрабатывавшего проект, ответят на все интересующие вопросы. 

У горожан также будет уникальная возможность посмотреть на процесс строительства. Экскурсовод вместе с одним из архитекторов Индустриального сквера проведут их и расскажут о составляющих сквера и процессе стройки. 

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что скейт-парк спроектировал лидер индустрии экстремального паркостроения России — компания FK-ramps, которая уже более 15 лет строит площадки для занятий экстремальным спортом по всей стране и соседних государствах. 



На презентации организаторы подведут итоги конкурса для райдеров Альметьевска и соседних городов, состоится награждение лучших. На большом экране альметьтевцы увидят лучшие трюки молодых спортсменов, а жюри при участии известных российских райдеров пообщается с местными коллегами и поддержит их карьерные начинания.

Фотографии предоставлены Институтом исследования стрит-арта (Санкт-Петербург).

#Сказки о золотых яблоках
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