В Индустриальном сквере Альметьевска началось строительство скейт-парка

В Альметьевске продолжается строительство Индустриального сквера. На днях в будущем общественном пространстве начались работы по возведению спортивной зоны — скейт-парка. Об этом ИА «Татар-информ» сообщила исполнительный продюсер проекта Мария Кочнева.

«Одной из главных точек притяжения проекта редевелопмента территории, прилегающей к котельной № 2, станет бетонный скейт-парк общей площадью около 1,5 тыс. квадратных метров», — рассказала собеседница агентства.

Площадка для любителей скейтбордов, самокатов и велосипедов поделена на две секции. Зона уличного катания включает в себя различные перила, ступени и грани. Такие фигуры подойдут для проведения различных соревнований новой Олимпийской дисциплины «Скейтбординг — Стрит». Центральная фигура скейт-парка в виде чаши порадует любителей амплитудного катания в так называемых «боулах».

Конфигурация площадки разработана с учетом потребностей спортсменов любого уровня подготовки и навыков катания. Одной из «фишек» проекта станут П-образные консоли освещения, выполненные из газовых труб, продолжающих общую концепцию Индустриального сквера.





«Концепция благоустройства предлагает создание функционального пространства для занятий спортом, велодорожку, зеленую зону с дикоросами, прогулочную зону и места для отдыха посетителей. Красной нитью архитектурной композиции Индустриального парка станут малые архитектурные формы, выполненные из газовых труб, стилистически перекликающиеся с рабочими элементами котельной. Они будут выполнять функцию освещения территории сквера и скейт-парка, из них будут сделаны скамейки, велопарковки и навигационные объекты», — рассказала Мария Кочнева.



При проектировании учтено расположение скейт-парка вблизи объекта энергетики. Участок проектирования буквально изрезан инженерными сетями, которые обозначили границы размещения объекта. Проектные и строительные работы по скейт-парку ведет конструкторское бюро FK-ramps. Портфолио специалистов из Санкт-Петербурга насчитывает 72 скейт-парка из бетона и более 700 каркасных скейт-парков по всей России и СНГ.





«Проект реализуется при поддержке ПАО „Татнефть“. Основной объем работ будет осуществлен до конца осени этого года, торжественное открытие нового общественного пространства намечено на 1 июня 2022 года», — добавила продюсер проекта.



Строительство этого объекта поможет еще больше разнообразить досуг молодежи и станет еще одной возможностью приобщить жителей и гостей города к здоровому образу жизни. По мнению разработчиков проекта, новое общественное пространство — отличный пример гармоничного соседства промышленной архитектуры и общественных пространств, которое скоро можно будет увидеть в Альметьевске.