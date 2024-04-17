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Жителя Альметьевска, подозреваемого в развратных действиях с детьми, отправили в СИЗО
Сегодня в Альметьевском городском суде избрали меру пресечения мужчине, которого подозревают в совершении развратных действий в отношении детей. Об этом сообщают в телеграм-канале суда.
Суд отправил альметьевца в СИЗО на два месяца.
По версии следствия, 53-летний мужчина, в период с 2023 по 2024 годы пригласил к себе детей 9 и 10 лет, после чего совершил в отношении них действия сексуального характера.
В ведомстве отметили, что в 2012 году мужчина уже был признан виновным в совершении 12 эпизодов развратных действий в отношении несовершеннолетних и приговорен к 8 годам колонии.
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