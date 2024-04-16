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Жителя Альметьевска задержали за совершение развратных действий с детьми
Ранее судимого жителя Альметьевска подозревают в совершении развратных действий в отношении детей. Об этом сообщает старший помощник руководителя СУ СКР по РТ Андрей Шептицкий.
По версии следствия, 53-летний мужчина, в период с 2023 по 2024 годы пригласил к себе детей 9 и 10 лет, после чего совершил в отношении них действия сексуального характера.
В ведомстве отметили, что в 2012 году мужчина уже был признан виновным в совершении 12 эпизодов развратный действий в отношении несовершеннолетних и приговорен к 8 годам колонии.
«Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, а также дополнительных эпизодов преступной деятельности», – указали в СУ СКР по РТ.
Гражданам, располагающим какой-либо информацией о противоправных действиях подозреваемого, необходимо незамедлительно обратиться в правоохранительные органы.
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