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Жительницу Тукаевского района, обвиняемую в поджоге дома с детьми, будут судить присяжные
В июне прошлого года в деревне Саитово Тукаевского района произошла трагедия, которая унесла жизни семерых человек. Тогда в доме Ильмиры Гардановой вспыхнул пожар. Ее муж, брат, мать и четверо детей находились в доме и погибли. В свою очередь Ильмира в момент возгорания находилась на приусадебном участке.
Позже эксперты обнаружили на месте пожара следы горючего вещества, что стало основанием предполагать умышленный поджог. Против Ильмиры Гардановой возбудили уголовное дело по статье об уничтожении имущества путем поджога, повлекшем смерть нескольких человек. Также женщину обвинили в убийстве семи человек, в том числе несовершеннолетних, совершенном общеопасным способом и с особой жестокостью.
Несмотря на тяжесть обвинений, подсудимая не находится под стражей и отрицает свою причастность к преступлению. По ее обращению дело будет рассматриваться судом присяжных.
Сегодня в закрытом режиме прошел отбор присяжных заседателей. Дальнейшее разбирательство будет проведено открыто, однако видеосъемка в зале суда запрещена.
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