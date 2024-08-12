В Казани стартовал процесс над женщиной, обвиняемой в сожжении детей и родни

В Верховном суде началось предварительное слушание по делу Ильмиры Гардановой — женщины, которая, по версии следствия, сожгла дом, в котором находились семь человек. Среди них были супруг подсудимой, ее брат, мать и четверо детей.

Трагедия произошла в деревне Саитово Тукаевского района 18 июня прошлого года. Загорелся дом, в котором проживала семья из восьми человек. 28-летняя Ильмира Гарданова в тот день вышла из здания, чтобы заняться делами во дворе, и в этот момент случился пожар. Ее супруг находился на улице, но, увидев пламя, забежал в горящий дом. Он пытался спасти детей и остальных родственников, но сам погиб в огне.

Позже эксперты обнаружили на месте пожара следы горючего вещества, что стало основанием предполагать умышленный поджог.

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Против Ильмиры Гардановой возбудили уголовное дело по статье об уничтожении имущества путем поджога, повлекшем смерть нескольких человек. Также женщину обвинили в убийстве семи человек, в том числе несовершеннолетних, совершенном общеопасным способом и с особой жестокостью.

Гарданова свою вину не признает и настаивает на рассмотрении ее дела с участием суда присяжных. Подсудимая находится не под стражей. Ее интересы в суде представляет Анас Мухаметзянов. От комментариев адвокат и подсудимая отказались.