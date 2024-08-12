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В Казани стартовал процесс над женщиной, обвиняемой в сожжении детей и родни
В Верховном суде началось предварительное слушание по делу Ильмиры Гардановой — женщины, которая, по версии следствия, сожгла дом, в котором находились семь человек. Среди них были супруг подсудимой, ее брат, мать и четверо детей.
Трагедия произошла в деревне Саитово Тукаевского района 18 июня прошлого года. Загорелся дом, в котором проживала семья из восьми человек. 28-летняя Ильмира Гарданова в тот день вышла из здания, чтобы заняться делами во дворе, и в этот момент случился пожар. Ее супруг находился на улице, но, увидев пламя, забежал в горящий дом. Он пытался спасти детей и остальных родственников, но сам погиб в огне.
Позже эксперты обнаружили на месте пожара следы горючего вещества, что стало основанием предполагать умышленный поджог.
Против Ильмиры Гардановой возбудили уголовное дело по статье об уничтожении имущества путем поджога, повлекшем смерть нескольких человек. Также женщину обвинили в убийстве семи человек, в том числе несовершеннолетних, совершенном общеопасным способом и с особой жестокостью.
Гарданова свою вину не признает и настаивает на рассмотрении ее дела с участием суда присяжных. Подсудимая находится не под стражей. Ее интересы в суде представляет Анас Мухаметзянов. От комментариев адвокат и подсудимая отказались.
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