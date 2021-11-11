Труженице тыла из Зеленодольского района Татарстана исполнилось 100 лет

Фото: пресс-служба Зеленодольского района РТ.

Труженица тыла, жительница деревни Чирючи в Зеленодольском районе Насима Гараева отметила вековой юбилей. Поздравить долгожительницу от имени мэра Зеленодольска Михаила Афанасьева пришел начальник Управления культуры города Марат Мингазов. Он вручил ей поздравительный адрес от Президента РТ Рустама Минниханова, памятные подарки.

«Сегодня именинница живет в своем доме вместе с племянником и его супругой. Родственники ухаживают за пожилой женщиной. Судьба именинницы сложилась так, что своих детей у нее не было, а первый и единственный муж пропал без вести на войне», — рассказали ИА «Татар-информ» в пресс-службе района.

Насима Гараева — уроженка деревни Чирючи, в 1941 году она вышла замуж за Нургали Гиззатуллина. Уже через несколько месяцев супруга забрали на войну, откуда он не вернулся.

В годы войны Насима вместе с односельчанами была отправлена в сторону Чувашской Республики. Там, близ города Канаш, она рыла окопы, ручными пилами наряду с мужчинами валила лес — тыловики заготавливали древесину для фронта. Дни молодой женщины проходили под девизом: «Все для фронта, все для Победы!».

Когда работы на этом участке были завершены, Насима вместе с землячкой пешком вернулась в родную деревню, до которой было 200 километров.

Вернувшись домой, она устроилась работать в родной колхоз, где и осталась жить в надежде на возвращение Нургали. Верная первому и единственному мужу, она не потеряла веру в любовь и даже сегодня, перешагнув вековой юбилей, Насима Гараева верит, что они однажды встретятся.

«На сегодняшний день в Зеленодольском районе РТ проживает 17 долгожителей, перешагнувших 100-летний возраст. Самая старшая из них — Амина Гильманова — отметила 105-летний юбилей. 11 зеленодольских долгожителей перешагнули столетний рубеж, два прожили 101 год, еще два зеленодольца — 102 года. Один человек в этом году отметил 104 года», — уточнили в пресс-службе муниципалитета.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что за четыре года число долгожителей в Татарстане увеличилось до 189 человек.