Минтруд РТ: За четыре года число долгожителей в Татарстане увеличилось до 189 человек

Каждый четвертый житель Татарстана относится к категории пожилых людей. Об этом напомнила сегодня на брифинге в Кабинете Министров РТ министр труда, занятости и социальной защиты республики Эльмира Зарипова.

«Основная доля пожилых людей проживает на селе — порядка 28%. Интересна динамика долгожителей — людей старше 100 лет. Если в 2017 году в республике проживали 170 человек, которые перешагнули столетний рубеж, то сегодня их 189 — на 11% больше», — отметила глава ведомства.

Самому взрослому мужчине в Татарстане — 104 года. Он родился 2 января 1917 года и проживает в Казани. Самой старшей жительнице Татарстана 108 лет, она родилась 27 сентября 1913 года и проживает в Альметьевске.

По прогнозу Минтруда РТ, к 2030 году из 923,5 тыс. граждан старше трудоспособного возраста в Татарстане 87% придется на возраст «65 плюс».