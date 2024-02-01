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Происшествия 1 февраля 2024 18:21

Жительнице Нижнего Новгорода назначили пять суток ареста за пропаганду ЛГБТ*

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В Нижнем Новгороде девушку арестовали на пять суток из-за сережек в цветах радуги. Суд счел, что она демонстрировала запрещенную символику.

Как сообщают в пресс-службе судов общей юрисдикции Нижегородской области, что в одном из кафе Нижнего Новогорода девушка «публично демонстрировала свои серьги, на которых изображена символика экстремистского общественного движения ЛГБТ*».

В итоге суд назначил административное наказание в виде административного ареста на пять суток.

Напомним, Верховный суд признал международное общественное движение ЛГБТ* экстремистской организацией и запретил в России.

* Экстремистская организация, запрещенная в России

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