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Жительнице Нижнего Новгорода назначили пять суток ареста за пропаганду ЛГБТ*
В Нижнем Новгороде девушку арестовали на пять суток из-за сережек в цветах радуги. Суд счел, что она демонстрировала запрещенную символику.
Как сообщают в пресс-службе судов общей юрисдикции Нижегородской области, что в одном из кафе Нижнего Новогорода девушка «публично демонстрировала свои серьги, на которых изображена символика экстремистского общественного движения ЛГБТ*».
В итоге суд назначил административное наказание в виде административного ареста на пять суток.
Напомним, Верховный суд признал международное общественное движение ЛГБТ* экстремистской организацией и запретил в России.
* Экстремистская организация, запрещенная в России
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