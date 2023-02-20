Жительнице Буинского района Александре Крыловой исполнилось 100 лет

Жительница Буинского района Александра Крылова отметила вековой юбилей. Именинница — одна из трех долгожителей в муниципальном образовании, перешагнувших столетний рубеж, рассказали «Татар-информу» в пресс-службе Буинского района РТ.

Поздравить долгожительницу с внушительной датой приехали близкие и юнармейцы. Поздравительные телеграммы Александре Яковлевне направили Президент России Владимир Путин и Раис Татарстана Рустам Минниханов. Юнармейцы передали открытку, сделанную своими руками. Также заехал в гости к Александре Яковлевне ее внук, Алексей Герасимов.

«Мы как наследники такого могучего, сильного поколения будем стараться жить так же, как они, служа Отечеству», — сказал внук именинницы.

Кадрами в своем Telegram-канале поделился глава района Ранис Камартдинов. «100 лет исполнилось нашей легендарной жительнице. Она прошла через череду испытаний и гордо несет звание Поколения Победителей! В годы Великой Отечественной войны Александра Яковлевна работала на тракторе, далее возглавляла полеводческую бригаду. Всю жизнь посвятила служению родной земле», — написал чиновник.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что 5 января 103-летие отметил ветеран Великой Отечественной войны, житель Буинска Рауф Тухватуллин.