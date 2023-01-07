Долгожитель из Буинского района отпраздновал 103-летие

Фото: пресс-служба Буинского района РТ.

Долгожитель из Буинского района Татарстана, участник Великой Отечественной войны Рауф Тухватуллин отпраздновал 103-летие. Именинник сам встретил гостей у порога. Несмотря на солидный возраст, он энергичен и общителен.

«Рауфу Ибрагимовичу исполнилось 103 года! Нашего ветерана, Рауфа Тухватуллина, поздравляли с Новым годом вместе с сыновьями лишь неделю назад. Там же и получили приглашение на день рождения. Сегодня поздравили и передали подарки. Рауф Ибрагимович всё так же галантен, встречает гостей у порога. Его силе и бодрости молодым можно учиться», — отозвался о виновнике торжества глава района Ранис Камартдинов.

Как рассказали «Татар-информу» в администрации Буинского района, из числа проживавших здесь участников Великой Отечественной войны живы только девять человек. Рауф Тухватуллин — самый старший из них.

Ветеран родился в деревне Нижний Наратбаш в Буинском районе. После окончания средней школы юноша поступил в военное училище в Бобруйске. Новость о начале войны застала молодого человека на учебе.

Курсант стал стрелком. Однако Красной армии были нужны танкисты, поэтому офицеры-автомобилисты прошли срочные курсы.

В ожесточенных боях под Сталинградом немецкие захватчики ранили Рауфа Ибрагимовича. После госпиталя и выздоровления Тухватуллина определили в учебный танковый батальон для подготовки солдат. Офицер несколько раз пытался выбраться на фронт, однако его не отпускали, объясняя, что подготовка будущих танкистов является серьезным и нужным стране делом.