Жительница Зеленодольска рассказала о том, как на нее наехал автомобиль

Жительница Зеленодольска, которую несколько раз переехал кроссовер в Зеленодольске, рассказала, как это произошло.

Пациентка Зеленодольской ЦРБ отметила, что машина наехала на нее около ее дома, на той же улице.

Женщина пошла в магазин купить продукты. Обратно из магазина она пошла привычным маршрутом, перешла дорогу за ТЦ «Муравейник».

«Встала, стою. Там машины едут. Они всегда тут ездят, мы всегда там ходим. Это не первый случай. Я встала, стою, три-четыре машины проехали. Машин нет – я пошла. Стала переходить дорогу, и вдруг мне удар в спину. Я сразу упала», – рассказала пациентка Зеленодольской ЦРБ.

Виновник наезда накануне приходил к бабушке и объяснил произошедшее: он подумал, что не может проехать из-за бугра снега, из-за этого еще раз наехал на женщину.

«Смерть моя пришла, про себя думаю. Удачно я упала между колесами. Конечно, он мне проехал по ногам и по руке. Ударило, говорить нечего», – добавила пострадавшая.

Женщина потеряла сознание на долю секунды, после почувствовала сильную боль.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что женщина, которую вчера несколько раз переехал автомобиль, находится в состоянии средней степени тяжести, переломов у нее нет, ее жизни ничего не угрожает.

Напомним, вчера в соцсетях появилось пугающее видео: на нем кроссовер начинает сдавать задним ходом и сбивает женщину. Водитель чуть отъезжает и повторно наезжает на пешехода.

Сотрудниками ГИБДД Зеленодольского райна было установлено, что водитель автомобиля при движении задним ходом не убедился в безопасности маневра и совершил наезд на 77-летнюю женщину.