На видео попало, как в Зеленодольске кроссовер несколько раз переехал женщину

В соцсетях появилось пугающее видео из Зеленодольска. На кадрах видно, как кроссовер начинает сдавать задним ходом и сбивает женщину. водитель чуть отъезжает и повторно наезжает на пешехода, а потом еще раз.

Как пояснили в республиканской Госавтоинспекции, ДТП произошло сегодня примерно в 13.20 во дворе дома №7 по улице Засорина.

«Было установлено, что 64-летний водитель автомобиля Ford при движении задним ходом не убедился в безопасности маневра и совершил наезд на 77-летнюю женщину. Пострадавшую с ушибами госпитализировали в ЦРБ Зеленодольска. Обстоятельства произошедшего устанавливаются», – пояснил начальник ОГИБДД ОМВД России по Зеленодольскому району Рамиль Идиатуллин.