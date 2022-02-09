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Происшествия
9 февраля 2022  19:47
Полина Шевчук

На видео попало, как в Зеленодольске кроссовер несколько раз переехал женщину

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В соцсетях появилось пугающее видео из Зеленодольска. На кадрах видно, как кроссовер начинает сдавать задним ходом и сбивает женщину. водитель чуть отъезжает и повторно наезжает на пешехода, а потом еще раз.

Как пояснили в республиканской Госавтоинспекции, ДТП произошло сегодня примерно в 13.20 во дворе дома №7 по улице Засорина.

«Было установлено, что 64-летний водитель автомобиля Ford при движении задним ходом не убедился в безопасности маневра и совершил наезд на 77-летнюю женщину. Пострадавшую с ушибами госпитализировали в ЦРБ Зеленодольска. Обстоятельства произошедшего устанавливаются», – пояснил начальник ОГИБДД ОМВД России по Зеленодольскому району Рамиль Идиатуллин.

 

#сбил пешехода #наезд на женщину
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