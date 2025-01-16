Жительница Зеленодольска считает, что горожане сделали многое для фронта в годы войны

Звание «Город трудовой славы» присвоили Зеленодольску справедливо, ведь его жители в годы Великой Отечественной войны внесли немалый вклад в обеспечение фронта. Таким мнением с корреспондентом «Татар-информа» поделилась жительница города Александра.

«Спасибо Президенту России Владимиру Путину за такое решение. Благодаря этому об истории моей малой Родины узнают жители всей страны. Я горжусь городом и его жителями!» — резюмировала собеседница агентства.

Она также рассказала, что ее прадед Федот Пильков работал на заводе им. Горького в довоенное время. В 1942 году его отправили на фронт, на прорыв блокады Ленинграда. 12 января 1943 года солдаты форсировали Неву, в этом бою мужчину тяжело ранили. После длительного лечения в госпитале к службе он уже вернуться не смог, солдата мобилизовали и отправили домой. За боевые заслуги Федота Пилькова наградили медалью «За отвагу», «За победу над Германией».

После выздоровления он вернулся на завод имени Горького. За самоотверженный труд в тылу в годы войны награжден почетным знаком.

«В послевоенные годы Федот Константинович хотел увековечить память тех людей, которые не побоялись встать на защиту Родины. Он обратился к руководству города с предложением воздвигнуть Монумент Славы в Зеленодольске. Городские власти поддержали идею создания памятника, его открыли к пятидесятилетию Великой Октябрьской Революции. Затем по ходатайству прадеда в апреле 1968 года был воздвигнут Обелиск Славы — Воин с автоматом в руках», - поделилась Александра.

Напомним, Зеленодольску и еще шести населенным пунктам в России присвоено звание городов трудовой доблести. Соответствующий указ подписал Президент России Владимир Путин. Помимо города в Татарстане, почетного звания удостоились Курган, Верхняя Пышма (Свердловская область), Ишимбай (Республика Башкортостан), Миасс (Челябинская область), Ленинск-Кузнецкий (Кемеровская область — Кузбасс) и Салехард (Ямало-Ненецкий АО).

Подробнее о том, что этот почетный статус даст жителям города, читайте в материале: «Заслуженно и почетно»: за что Путин дал Зеленодольску звание «Город трудовой доблести».

фото: предоставлено жительницей Зеленодольска Александрой