Жительница Верхнеуслонского района собрала деньги на колокола для храма, продавая игрушки

Жительница Верхнеуслонского района Светлана Мухтасарова вязала крючком игрушки, чтобы собрать деньги на колокола для Крестовоздвиженского храма в селе Каинки. За полтора года ей удалось накопить нужную сумму на покупку малой звонницы из семи колоколов, рассказала она «Татар-информу».

«Колокола стоили 300 тысяч рублей, думаю, половину суммы удалось собрать за счет продажи игрушек. Остальные средства пожертвовали люди: жители села примерно 30 тысяч собрали, мои дети, друзья моих детей, родственники мужа присылали, около 50 тысяч дала женщина по имени Татьяна – она просто позвонила мне и передала деньги», – рассказала Светлана Мухтасарова.

Фото: © Светлана Мухтасарова

Жительница Каинок поделилась, что корзину с игрушками всегда брала с собой на Богослужения в родном селе и в соседних населенных пунктах. Очень много зайцев и мишек она продала во время концерта «Звуки под сводом» в Тихом Плесе, где тоже восстанавливается храм. Также она отметила и помощь в сборе средств организации «Православная молодежь Татарстана», предствители которой каждый год приезжает в Каинки, чтобы помочь с восстановлением храма.

На первые два колокола деньги удалось собрать за полгода, к февралю 2023 года.

«Очень много кто заказывал игрушки. Конкретно, сколько связала, я не знаю, может быть 200, а может быть 300 штук. Деньги начали собирать в феврале, и в начале октября нам привезли колокола. Их отлили на заводе братьев Шуваловых в Ярославле. Кстати в Тихий Плес пришел точно такой же комплект, этому поспособствовал проект “Куда ведут ручьи”», – поделилась Светлана.

Фото: © Светлана Мухтасарова

Установить колокола планируют в ближайшее время, нужно только привести в порядок звонницу.

«Хочу передать сердечное спасибо всем, кто мне помог», – передает жительница Каинок.

А на днях произошла еще одна радость – начальник Верхнеуслонского пожарно-спасательного гарнизона Эдуард Пестов передал в дар Крестовоздвиженскому храму в селе Каинки старинный церковный колокол, который многие годы находился в 112-й пожарно-спасательной части.

Фото: © ГУ МЧС России по РТ

«По легенде старожил, этот колокол висел у нас в храме. Это моему мужу рассказал последний старейшина нашего села перед смертью. Мы начали искать этот колокол, нам говорили, что он висит в детском лагере. Искали около года и вот теперь нам его передали. Точно мы не знаем, но думаем, что он все таки именно наш. Нам удалось сохранить и вернуть еще одну святыню – икону Казанской Богородицы. Наш батюшка, отец Пимен, передал ее на реставрацию. Пока она хранится у меня дома», – поделилась Светлана.

Фото: © Светлана Мухтасарова

Стоит отметить, что не только Светлана, но и ее супруг активный участник восстановления храма – он своими силами отреставрировал входную группу и продолжает делать все, что в его силах.

Крестовоздвиженский храм села Каински является визитной карточной Верхнеуслонского района. Он был построен больше ста лет назад, но в годы советских репрессий был закрыт и осквернен – его использовали как зернохранилище. Только два года назад началась новая жизнь обители – ее активно начали восстанавливать силами местных жителей и духовенства.