Начальник пожарного гарнизона передал в дар храму в Каинках старинный церковный колокол

Начальник Верхнеуслонского пожарно-спасательного гарнизона Эдуард Пестов передал в дар Крестовоздвиженскому храму в селе Каинки старинный церковный колокол, который с давних времен был в 112-й пожарно-спасательной части. Об этом «Татар-информу» сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Фото: © ГУ МЧС России по РТ

По словам Эдуарда, колокол ежегодно вывешивали в местном детском оздоровительном лагере «Дзержинец» как пожарную рынду, для оповещения при пожаре.

«В последние годы стали думать, кому передать в церковь. В селе Каинки местные жители своими силами начали восстанавливать храм. Своих колоколов у них нет. И мы приняли решение от личного состава 112 ПСЧ передать колокол. Как он попал к нам и откуда, даже старожилы пожарной части не знают. Но мы его смогли сохранить. Надписей на нем нет, год изготовления также не известен», – рассказывает он.

Если исходить из того, что в советское время вряд ли отливали церковные колокола, то, соответственно, – ему более 100 с лишним лет. Судя по весу и размеру – это так называемый малый или зазвонный колокол. Он украшает колокольный звон переливами и разнообразными ритмическими рисунками.

Фото: © ГУ МЧС России по РТ

Как рассказывают старожилы, данный колокол раньше находился в храме. Узнав об этом, жители незамедлительно начали поиски старинного церковного колокола.

Ранее мы рассказывали, храм в честь Воздвижения Креста Господня в селе Каинки — одна из главных достопримечательностей Верхнеуслонского района Татарстана.

Этой церкви больше ста лет. У нее богатая история, которая сделала ее одной из главных достопримечательностей района. В советское время обитель была разрушена и использовалась как зернохранилище, но два года назад жители села взялись за ее восстановление.

14 августа 2023 года, в праздник Происхождения Честных Древ Животворящего Креста Господня, в Крестовоздвиженском храме состоялась первая за несколько десятилетий Божественная литургия.