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Жительница Татарстана сделала свое жилье «резиновым», прописав 132 иностранца
Судебный запрет на фиктивную регистрацию иностранцев в своей квартире получила жительница Высокогорского района Татарстана по требованию прокуратуры.
«Прокуратура Высокогорского района обратилась с исковым заявлением в суд с требованием запретить ответчице регистрировать в своей квартире граждан, за исключением лиц, являющихся собственниками помещения либо их близкими родственниками», – говорится в сообщении.
По данным надзорного ведомства, проживающая в поселке Куркачи женщина неоднократно подвергалась уголовному преследованию за фиктивную регистрацию иностранцев. В общей сложности она помогла зарегистрироваться 132 приезжим.
Отмечается, что ранее по иску прокуратуры хозяйка «резиновой квартиры» за вышеизложенные действия была оштрафована на 109 000 рублей.
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