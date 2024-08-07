Жительница Татарстана сделала свое жилье «резиновым», прописав 132 иностранца

Судебный запрет на фиктивную регистрацию иностранцев в своей квартире получила жительница Высокогорского района Татарстана по требованию прокуратуры.

«Прокуратура Высокогорского района обратилась с исковым заявлением в суд с требованием запретить ответчице регистрировать в своей квартире граждан, за исключением лиц, являющихся собственниками помещения либо их близкими родственниками», – говорится в сообщении.

По данным надзорного ведомства, проживающая в поселке Куркачи женщина неоднократно подвергалась уголовному преследованию за фиктивную регистрацию иностранцев. В общей сложности она помогла зарегистрироваться 132 приезжим.

Отмечается, что ранее по иску прокуратуры хозяйка «резиновой квартиры» за вышеизложенные действия была оштрафована на 109 000 рублей.