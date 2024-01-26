Минниханов: «Мигранты не должны, как блуждающий атом, находиться на территории страны»

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Сегодня на итоговой коллегии следственного управления СК России по РТ Раис Татарстана Рустам Минниханов высказался о ситуации с мигрантами.

«В сложившейся геополитической ситуации одной из основных угроз являются терроризм и экстремизм. Борьба с ними не должна ослабевать ни на минуту. Нельзя допускать попыток раскачать общественно-политическую ситуацию в республике. Вот правильно вы сказали, с мигрантами мы должны работать», – сказал Рустам Минниханов, обращаясь к главе СУ СКР по РТ Валерию Липскому.

«С мигрантами мы должны работать. Нам нужно научиться работать с мигрантами. Они не должны, как блуждающий атом, находиться на территории нашей страны», – отметил глава Татарстана.