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Минниханов: «Мигранты не должны, как блуждающий атом, находиться на территории страны»
Сегодня на итоговой коллегии следственного управления СК России по РТ Раис Татарстана Рустам Минниханов высказался о ситуации с мигрантами.
«В сложившейся геополитической ситуации одной из основных угроз являются терроризм и экстремизм. Борьба с ними не должна ослабевать ни на минуту. Нельзя допускать попыток раскачать общественно-политическую ситуацию в республике. Вот правильно вы сказали, с мигрантами мы должны работать», – сказал Рустам Минниханов, обращаясь к главе СУ СКР по РТ Валерию Липскому.
«С мигрантами мы должны работать. Нам нужно научиться работать с мигрантами. Они не должны, как блуждающий атом, находиться на территории нашей страны», – отметил глава Татарстана.
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