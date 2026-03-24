Происшествия 24 марта 2026 18:00

Жительница РТ потеряла 21 млн, поверив, что ей звонят из Росфинмониторинга

Жительница Татарстана потеряла 21 миллион рублей своих сбережений из-за действий мошенников. Об этом «Татар-информу» рассказал оперуполномоченный по особо важным делам отдела УБК МВД по РТ Радис Юсупов.

«Жительница Татарстана передала мошенникам 21 миллион рублей личных сбережений. Кибераферисты связались с ней через мессенджер. Представлялись и сотрудниками Росфинмониторинга, и Центробанка. Они сообщили, что мошенники взломали ее Госуслуги и теперь пытаются украсть ее деньги. Чтобы обезопасить сбережения, надо было снять все деньги и передать курьеру. Крупная сумма передавалась несколько дней. Когда все деньги на счету закончились, женщина поняла, что стала жертвой мошенников», – добавил Радис Юсупов.

Подробнее о последних случаях кибермошенничества в Татарстане читайте в материале «Татар-информа».

#кибермошенничество #телефонное мошенничество #МВД по РТ
Письма и три тонны помощи: из Елабуги направили гуманитарный груз бойцам

