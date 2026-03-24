«10 млн за отмену заказа, 21 млн на безопасный счет»: МВД о том, как обманывают мошенники

«Вам пришла посылка», «вас ждет заказ из интернет-магазина», «ваши деньги уходят террористам» – мошенники придумывают самые разные способы, чтобы завязать разговор. Они втираются в доверие, заинтересовывают, после чего люди сами отдают им свои деньги. О том, как уже в этом году обманывали татарстанцев, «Татар-информу» рассказали киберполицейские.





Несмотря на то что истории обмана людей мошенниками рассказываются в СМИ и на медиаресурсах регулярно, татарстанцы продолжают отдавать мошенникам миллионы рублей и личных сбережений, и кредитных средств

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Чтобы отменить заказ, нужно продиктовать код от «Госуслуг»

Несмотря на то что истории обмана людей мошенниками рассказываются в СМИ и на медиаресурсах регулярно, татарстанцы продолжают отдавать мошенникам миллионы рублей и личных сбережений, и кредитных средств. О последних случаях кибермошенничеств «Татар-информу» рассказал оперуполномоченный по особо важным делам отдела УБК МВД по РТ Радис Юсупов.

«2,3 миллиона рублей из личных накоплений лишился 24-летний стоматолог из Казани. 10 марта ему позвонили неизвестные, представились сотрудниками интернет-магазина алкогольных напитков. Незнакомцы рассказали, что на его имя оформлен заказ. Молодой человек стал говорить, что ничего не заказывал, и ему предложили отменить покупку. Парня не смутило, что для этого нужно продиктовать код от Госуслуг», – рассказывает сотрудник МВД.

Через время ему позвонили снова – на этот раз мошенники представились сотрудниками спецслужб.

«Они стали его запугивать тем, что он сообщил личные данные преступникам. Они говорили, что теперь, чтобы сохранить свои деньги и не стать фигурантом уголовного дела, ему нужно задекларировать свои доходы. Для этого ему нужно было передать деньги курьеру, что он и сделал», – добавил Радис Юсупов.

Радис Юсупов подчеркнул: мошенники действуют в основном через взлом личного кабинета на портале госуслуг Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

22-летняя девушка из Бавлов потеряла более 3 миллионов рублей, тоже поверив незнакомцу.

«21 января в мессенджере ей написал некий Андрей Александрович и предложил заработать на криптовалютной бирже. Сначала ей предложили вложить 50 тысяч рублей, чтобы посмотреть, как работает схема. Девушка перечислила деньги на счет незнакомца, ей завели личный кабинет на сайте. Вскоре она увидела, что доход в разы увеличился», – рассказывает он.

Затем девушке предложили оформить суперпакет: вкладываешь 300 тысяч рублей и становишься невероятно богатым.

«Тот самый Андрей Александрович предложил девушке вместе вложить деньги по акции, чтобы разбогатеть еще больше. Но вместо обещанной прибыли ее личный счет заблокировали. Незнакомец стал извиняться, говорил, что это произошло по его вине, и предложил исправить ситуацию, но для этого нужно будет вложить еще столько же денег. Затем надо было заплатить штраф, потом еще раз вложить деньги. Пытаясь вернуть сбережения, девушка выполняла все инструкции мошенников», – отметил Радис Юсупов.

Девушка общалась с мошенниками до 10 марта – почти два месяца, пока не потеряла все деньги. Только тогда она поняла, что ее обманули, и обратилась в полицию.

Последнее время участились случаи, когда мошенники даже не пытаются взломать личный кабинет. Им достаточно и того, что человек уверен: его данные в руках преступников Фото: © Владимир Астапкович / РИА Новости

37-летний военнослужащий потерял более 300 тысяч, пытаясь купить двигатель на «КАМАЗ»

21-летняя студентка ветинститута поверила мошенникам, которые представились сотрудниками почты.

«Девушке сказали, что на ее имя пришла посылка, но чтобы ее получить, нужно назвать код из СМС. Она не обратила внимания на то, что этот код – доступ к порталу госуслуг. Получив доступ к личным данным, мошенники стали шантажировать свою жертву. Последнее время участились случаи, когда мошенники даже не пытаются взломать личный кабинет. Им достаточно и того, что человек уверен: его данные в руках преступников. Так произошло и с этой девушкой», – отметил сотрудник МВД.

В результате испуганная девушка передала мошенникам 411 тысяч рублей.

37-летний военнослужащий из Казани потерял 340 тысяч рублей – он пытался купить двигатель для «КАМАЗа»

«Еще в середине января он нашел объявление о продаже в интернете, перевел продавцу деньги. Не получив двигатель, он понял, что столкнулся с мошенниками. Мужчина обратился в полицию только через месяц», – привел пример Радис Юсупов.

27 февраля 25-летнему жителю Казани позвонили якобы сотрудники сотовой компании и сообщили, что у него заканчивается договор услуг связи и его нужно продлить.

«Мошенники стали уточнять его паспортные данные, и молодой человек выдал им всю персональную информацию. Через время ему стали звонить уже лжесотрудники Центробанка. Они стали угрожать, что мошенники завладели его данными, говорили, что они взломали его «Госуслуги» и теперь пытаются снять деньги со счетов. Чтобы обезопасить сбережения, сотрудники Центробанка рекомендовали ему перевести деньги на безопасный счет», – рассказывает сотрудник МВД.

Молодой человек выполнил все инструкции мошенников и перевел им 920 тысяч рублей, причем 700 тысяч рублей – это были деньги, которые его убедили взять в кредит.

22-летний студент одного из ведущих вузов республики поверил, что ему позвонили из ФСБ Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Термин “безопасный счет” был придуман мошенниками, такого понятия нет»

22-летний студент одного из ведущих вузов республики поверил, что ему позвонили из ФСБ.

«Мошенники сообщили, что от его имени производятся несанкционированные операции и деньги с его счета переводят на счета украинских террористов. Они предложили ему обезопасить свой банковский счет – для этого нужно было снять наличные и передать курьерам», – рассказывает Радис Юсупов.

Молодой человек выполнил эту процедуру несколько раз. К нему каждый раз приезжали курьеры мошенников, которых он принимал за сотрудников ФСБ. В один день к нему приехали даже два раза.

«На счету у студента хранились 6 тысяч долларов, 5 тысяч евро и 1 миллион рублей. Это были деньги, которые он получил в наследство», – отметил сотрудник МВД.

21 миллион рублей своих сбережений потеряла еще одна жительница республики.

«Мошенники связались с ней через мессенджер. Представлялись и сотрудниками Росфинмониторинга, и Центробанка. Они сообщили, что мошенники взломали ее Госуслуги и теперь пытаются украсть ее деньги.

Чтобы обезопасить сбережения, надо было снять все деньги и передать курьеру. Крупная сумма передавалась несколько дней. Когда все деньги на счету закончились, женщина поняла, что стала жертвой мошенников», – добавил Радис Юсупов.

Радис Юсупов подчеркнул: мошенники действуют в основном через взлом личного кабинета на портале госуслуг. Начинается все со звонка от ЖКХ, налоговой, поликлиники, школы. Под разными предлогами мошенники пытаются получить код из СМС, через который можно зайти на Госуслуги. Когда они получают заветный код, начинается шантаж.

«Затем звонят уже другие люди, от имени якобы сотрудников правоохранительных органов. Кибераферисты могут присылать фотографии поддельных документов, разговаривать по видео. Во время общения человеку внушают, что он стал сообщником преступников, а чтобы избежать уголовной ответственности, нужно снять все деньги со счета, а затем передать курьеру. Якобы тот переведет их на безопасный счет», – рассказывает он.

Термин «безопасный счет» был придуман мошенниками, в реальности такого понятия не существует, подчеркнул Радис Юсупов.

«Запомните, что сотрудники силовых структур никогда не будут предлагать перевести ваши деньги на какие-либо сторонние счета или передать кому-то лично в руки. Чтобы обезопасить себя и своих близких от таких случаев, оформите защиту от мошенников в своем банке, у своего сотового оператора связи, в Росреестре и через МФЦ. Подумайте о своей безопасности уже сегодня», – добавил он.