Жительница РТ отдала мошенникам почти 10 млн рублей, полученных после гибели брата на СВО

48-летняя жительница Агрыза отдала почти 10 миллионов рублей мошенникам, которые пообещали медаль ее погибшему на СВО брату. Об этом «Татар-информу» рассказал оперуполномоченный по особо важным делам отдела УБК МВД по РТ Радис Юсупов.

«23 января потерпевшей позвонил неизвестный и сообщил, что ее погибшему брату положена медаль Жукова. После этого звонка женщине пришло сообщение якобы с “Госуслуг” с предупреждением о попытке мошенничества. Там же был указан номер телефона для обратной связи. Женщина позвонила по нему, ее соединили с “сотрудником ФСБ”», – рассказывает Юсупов.

По телефону женщине стали угрожать уголовным преследованием и говорили, что с ее счетов деньги якобы переводятся на счета украинских экстремистов. В конце концов жительница Агрыза поверила, что если поможет ФСБ, то избежит уголовной ответственности.

«Женщину убедили поймать мошенников, которые работают в банке. Ей объяснили, что в банке нужно снять деньги и там ей якобы выдадут поддельные купюры. Их нужно будет передать курьеру, который отвезет их для проверки – для снятия отпечатков пальцев, затем ей вернут настоящие деньги. Ее убедили, что благодаря ее действиям мошенники будут пойманы», – отметил сотрудник МВД.

Женщина поверила всему, что ей сказал незнакомец по телефону. Вечером она сняла 9,2 миллиона рублей, приехала на место встречи с «сотрудниками ФСБ» и передала деньги курьеру.

«Но звонки не прекратились – мошенники решили обобрать женщину до последней копейки. Они стали выяснять, какие еще счета у нее есть, стали пугать, что остальные деньги тоже в опасности. Только ночью она поняла, что общалась с мошенниками, и обратилась в полицию. Трех курьеров – 21 года, 24 и 27 лет – задержали. Увы, деньги они уже успели перечислить на счета мошенников», – объяснил Радис Юсупов.

