«Отдала мошенникам 10 млн из выплат после гибели брата»: как крадут деньги участников СВО

Жительница Агрыза лишилась 10 миллионов рублей, девушка из Казани – 6 миллионов, а жительница Челнов – почти 4 миллионов. Все они пережили гибель близких на СВО, а получив выплаты, поверили мошенникам и сами отдали им деньги. О том, как не стать жертвой кибермошенников, рассказали психолог и эксперт из МВД Татарстана.





«Заманивают их во всевозможные чаты, группы в социальных сетях, связанные с СВО»

Кибермошенники не жалеют никого – обманывают одиноких пожилых людей, мам в декрете, забирают все до последнего и оставляют без жилья. Более того, жертв среди самых уязвимых категорий населения выбирают специально. В последнее время, по словам экспертов, мошенники охотятся на тех, кто потерял своих близких на СВО или получил ранение в зоне спецоперации. У людей под разными предлогами выманивают выплаты, пользуются тем, что человек находится в состоянии острого горя и его критическое мышление значительно снижено.

«Мошенники устанавливают людей, которые получили выплаты от Министерства обороны, и начинают заманивать их во всевозможные чаты, группы в социальных сетях, связанные с СВО. Там они размещают ссылки на фишинговые сайты, пройдя по которым, человек может занести вирус на свой телефон. Чтобы привлечь внимание своей потенциальной жертвы, они пишут, что на сайте, к примеру, размещены списки погибших, без вести пропавших или тех, кто находится в госпитале. В качестве приманки могут использовать любую закрытую информацию. Также они могут разместить файлы с вирусами, замаскировав их под документы или фотографии», – рассказал оперуполномоченный по особо важным делам отдела УБК МВД по РТ Радис Юсупов.

Радис Юсупов: «Мошенники устанавливают людей, которые получили выплаты от Министерства обороны, и начинают заманивать их во всевозможные чаты» Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

После того как вирус проникает в телефон или компьютер, все личные данные, включая пароли от банковских приложений, оказываются у мошенников. Таким образом, они могут вывести все деньги со счетов и оформить кредиты. Вирусы могут отправлять и перехватывать сообщения, что позволяет оформлять микрокредиты, заходить на «Госуслуги» и так далее. Владелец телефона не будет даже подозревать, что от его лица производятся такие операции.

Таким же образом мошенники взламывают соцсети и введут переписки от имени жертвы – просят денег в долг у ее знакомых, предлагая проголосовать в различных конкурсах, рассылают вредоносные файлы, отметил Радис Юсупов.

«Еще один способ – налаживание контакта через телефон. Мошенники могут сначала выманить небольшую сумму, а после этого жертве начинают поступать звонки от лжеследователей» Фото: © Владимир Астапкович / РИА Новости

«Преступники обещают помочь с поиском без вести пропавшего или убеждают, что родственник в плену»

«Еще один способ – налаживание контакта через телефон. Мошенники могут сначала выманить небольшую сумму, а после этого жертве начинают поступать звонки от лжеследователей, которые сообщают, что деньги якобы ушли на счета запрещенных террористических и экстремистских организаций. И так как разговор происходит с родственниками участников СВО, для которых эта тема очень важна, они, как правило, все воспринимают всерьез и выполняют все, о чем их просят по телефону. Мошенники убеждают жертв принять участие якобы в спецоперации по поимке “настоящих мошенников”, чтобы жертва могла избежать уголовной ответственности за перевод денег и доказать свою непричастность к преступлению», – объясняет сотрудник МВД.

Продолжая беседовать с жертвой, аферисты узнают данные о ее банковских счетах, наличии недвижимости, автомобилей и других ценностей.

«Якобы, чтобы подтвердить законность происхождения денежных средств, они предлагают перевести все средства на безопасный счет в Центробанке. Аферисты убеждают, что это нужно, чтобы провести досудебную бухгалтерскую экспертизу. Если человек сам не может перевести деньги, к нему отправляют так называемого выездного инкассатора – он приедет и заберет деньги прямо на улице», – добавил Радис Юсупов.

Уже потом таким же образом мошенники начнут убеждать свою жертву продать квартиру, машину и прочее имущество, чтобы якобы проверить законность происхождения денежных средств, на которые оно приобреталось.

«Мошенники рассказывают человеку: если он сам не продаст все свое имущество, то за него это сделают ‘’настоящие мошенники’’ с помощью поддельной доверенности, а сверху еще и оформят на него кредиты.

Преступники придумывают самые разные способы, чтобы войти в доверие: обещают помочь с поисками без вести пропавшего, убеждают, что пропавший родственник в плену и они знают, как его вызволить, – вариантов множество. Используют методы социальной инженерии – давят на эмоции, показывают свое сострадание и так далее. Увы, отмечает эксперт, люди готовы верить во все что угодно.

Женщина поверила всему, что ей сказал незнакомец по телефону. Вечером она сняла 9,2 миллиона рублей, приехала туда, куда ей велели «сотрудники ФСБ», и передала деньги курьеру Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Перевела 10 миллионов рублей, чтобы принять участие в операции по поимке мошенников

48-летняя жительница Агрыза поверила мошенникам и потеряла почти 10 миллионов рублей – выплаты за смерть брата.

«23 января ей позвонил неизвестный и сообщил, что ее погибшему брату положена медаль Жукова. После этого звонка женщине пришло сообщение якобы с “Госуслуг” с предупреждением о попытке мошенничества. Там же был указан номер телефона для обратной связи. Женщина позвонила по нему, ее соединили с “сотрудником ФСБ”», – рассказывает Радис Юсупов.

По телефону женщине стали угрожать уголовным преследованием. Ей говорили, что с ее счетов деньги якобы переводятся на счета украинских экстремистов. В конце концов женщина поверила, что если поможет ФСБ, то избежит уголовной ответственности.

«Женщину убедили поймать мошенников, которые работают в банке. Ей объяснили, что в банке нужно снять деньги и там ей якобы выдадут поддельные купюры. Их нужно будет передать курьеру, который отвезет их для проверки – для снятия отпечатков пальцев, затем ей вернут настоящие деньги. Ее убедили, что благодаря ее действиям мошенники будут пойманы», – отметил сотрудник МВД.

Женщина поверила всему, что ей сказал незнакомец по телефону. Вечером она сняла 9,2 миллиона рублей, приехала туда, куда ей велели «сотрудники ФСБ», и передала деньги курьеру.

«Но звонки не прекратились – мошенники решили обобрать женщину до последней копейки. Они стали выяснять, какие еще счета у нее есть, стали пугать, что остальные деньги тоже в опасности. Только ночью она поняла, что общалась с мошенниками, и обратилась в полицию. Трех курьеров – 21 года, 24 и 27 лет – задержали. Увы, деньги они уже успели перечислить на счета мошенников», – объяснил Радис Юсупов.

Не нужно верить незнакомцам, которые представляются сотрудниками военкомата, следкома и так далее. Не переходите по подозрительным ссылкам, не открывайте сомнительные файлы Фото: © «Татар-информ»

«Мошенники убеждают близких, что погибшему на СВО положена награда»

Жительницу Нурлатского района Татарстана обманули по той же схеме – 22 января позвонили и убедили, что ее погибшему на СВО сыну положена награда. Убитую горем мать мошенники три дня держали на крючке, после чего смогли добиться ее расположения. Женщина поверила незнакомцам и сняла через кассу банка 1,7 миллиона рублей. Деньги передала курьеру. Когда она поняла, что общалась с аферистами, обратилась в полицию. Инкассатора мошенников задержали, однако деньги он уже успел перевести своему «начальству».

В декабре прошлого года дочь погибшего участника СВО передала курьеру мошенников 6 миллионов рублей, а через банкоматы перевела еще миллион рублей на счета мошенников.

«Похожая история произошла в Набережных Челнах. Там 21 января женщина передала курьеру мошенников 3,7 миллиона рублей. Это были выплаты от Министерства обороны после смерти сына», – привел пример Радис Юсупов.

«Если с вами произошло нечто подобное, не нужно паниковать. Не нужно верить незнакомцам, которые представляются сотрудниками военкомата, следкома и так далее. Не переходите по подозрительным ссылкам, не открывайте сомнительные файлы. Помните о безопасности в интернете. Подключите двухфакторную аутентификацию на “Госуслугах”, а также услугу “Доверенный контакт” – благодаря этому СМС с кодом для подтверждения восстановления пароля будет приходить человеку, которому вы доверяете. Прежде чем сообщить вам этот код, он должен будет убедиться, что вы не находитесь под воздействием мошенников», – объяснил Радис Юсупов.

Если вдруг вы поняли, что перешли по ссылке мошенников или загрузили приложение с вирусом, незамедлительно выключите телефон и выньте сим-карту.

«Пока телефон включен и в нем находится сим-карта, мошенники будут воровать ваши данные. После выключения телефона необходимо как можно быстрее обратиться в полицию – там объяснят, как действовать дальше», – советует сотрудник МВД.

Ирэна Боброва: «Мошенники действуют расчетливо, они хорошо разбираются в проблеме горя. Они используют определенные техники, чтобы втереться в доверие» Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

«Те, кто зарабатывает на горе близких погибших в СВО, – люди низкой морали»

Психолог Ирэна Боброва неоднократно помогала тем, кто оказался в подобной ситуации. По ее словам, мошенников привлекает именно тревожное состояние и стресс их потенциальных жертв.

«Родственники участников СВО часто находятся в тревожном состоянии – они переживают за жизнь и здоровье своих близких. Те, кто потерял родного человека, испытывают сильный психологический стресс. В таком состоянии критическое мышление притупляется, поэтому люди этой категории наиболее подвержены воздействию мошенников», – объясняет она.

Те, кто пользуется горем, абсолютно безнравственные люди, подчеркивает психолог.

«Это люди низкой морали, низкой социальной ответственности. Сложно представить, как можно использовать подобную ситуацию для собственного обогащения. Они пользуются беспомощным состоянием человека. Мошенники действуют расчетливо, они хорошо разбираются в проблеме горя. Они используют определенные техники, чтобы втереться в доверие, – у психологов это называется “подстройка”, кто-то называет это социальной инженерией», – рассказывает Ирэна Боброва.

Основной совет психолога обращен к тем, в чьем окружении находятся люди, потерявшие на СВО близких.

«Важно быть более внимательными к этим людям, оказывать им психологическую поддержку. Важно, чтобы те, кто пережил горе, делились своими эмоциями и переживаниями. Нужно проявить сочувствие и всегда быть рядом, чтобы человек доверял вам», – говорит Ирэна Боброва.

Наше общество должно объединить усилия в борьбе с мошенничеством, уверена психолог.

«Мы можем помочь нашим близким не попасться на уловки мошенников. Необходимо постоянно напоминать о том, как они действуют, чтобы люди всегда были бдительны и не доверяли незнакомцам. Нужно приводить им примеры, рассказывать о ловушках, которые они применяют. А вторая наша общая задача – просто быть рядом, чтобы в любой сложный момент поддержать и дать совет», – подчеркнула Ирэна Боброва.