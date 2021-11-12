Жительница Лаишевского района РТ перешагнула вековой юбилей

Фото: газета «Камская новь»

Столетний юбилей отметила труженик тыла, ветеран труда, вдова участника Великой Отечественной войны Екатерина Лапташкина из Лаишевского района Татарстана. Поздравить именинницу пришли представители исполкома, председатель совета ветеранов Лаишевского района и города Лаишева, представители СМИ. Об этом пишет газета «Камская новь».

Юбиляру вместе с многочисленными поздравлениями вручили открытки от Президента России Владимира Путина, Президента Татарстана Рустама Минниханова и главы Лаишевского района Ильдуса Зарипова, а также цветы и подарки.

Екатерина Лапташкина родилась в деревне Мысы (в настоящее время — поселок Мысовский Лаишевского района). Отец рыбачил в артели, мать работала дояркой, а после работы вся многодетная крестьянская семья трудилась в поле.

Екатерина начала работать в колхозе после окончания начальной школы. Затем, в 1939 году, она устроилась телефонисткой на коммутатор в узел связи Лаишева.

О нападении нацистов Екатерина Дмитриевна узнала в числе первых. Она мечтала уйти на войну, для чего училась стрелять и ползать по-пластунски. Дважды после получения повесток на фронт связистку оставляли на рабочем месте.

Помимо основной работы девушку направляли в командировки с документами на получение горючего в село Столбище. Топливо для дизеля возили на лошадях, но бывало, что приходилось пешком добираться из Столбища в Лаишево. Об окончании войны она узнала по телефону на коммутаторе.

В 1960-х годах в Казани Екатерина окончила курсы по специальности «техник связи» и перешла работать в усилительный пункт Лаишевской конторы связи (в настоящее время — Лаишевский РУЭС), где трудилась до 1986 года. Общий трудовой стаж юбиляра составил 47 лет.

Супруг Екатерины Николай Лапташкин — участник Великой Отечественной войны, в мирное время работал на почте дизелистом. Ушел из жизни в 1974 году. Они вместе вырастили и воспитали сына Николая. Сейчас Екатерина Дмитриевна окружена заботой и любовью двух внуков.

За трудовые заслуги Екатерина Дмитриевна Лапташкина отмечена многочисленными грамотами с места работы, орденом «Трудового Красного знамени» и званием «Ветеран труда».

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что труженице тыла из Зеленодольского района Татарстана исполнилось 100 лет.