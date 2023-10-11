Жительница Казани, находившаяся в тяжелом состоянии в больнице Южной Кореи, скончалась

В Южной Корее скончалась жительница Казани Венера Сапурина, которая боролась с последствиями травм и тяжелой инфекции. Эту информацию «Татар-информу» подтвердила ее мама Марина Сапурина.

«Да, Венера ушла», – сообщила Марина Сапурина.

Историю молодой девушки, которая при странных обстоятельствах серьезно пострадала и после заразилась супербактерией, рассказывал «Татар-информ». Ее мама до последнего ждала, что девушку эвакуируют из Кореи в Казань, здесь ее ждали в РКБ.