Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Жительница Казани, находившаяся в тяжелом состоянии в больнице Южной Кореи, скончалась
В Южной Корее скончалась жительница Казани Венера Сапурина, которая боролась с последствиями травм и тяжелой инфекции. Эту информацию «Татар-информу» подтвердила ее мама Марина Сапурина.
«Да, Венера ушла», – сообщила Марина Сапурина.
Историю молодой девушки, которая при странных обстоятельствах серьезно пострадала и после заразилась супербактерией, рассказывал «Татар-информ». Ее мама до последнего ждала, что девушку эвакуируют из Кореи в Казань, здесь ее ждали в РКБ.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»