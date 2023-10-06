«Она даже глаза не открывает»: как мать пытается вывезти больную дочь из Кореи в Казань

«Я предчувствовала беду, не хотела дочь отпускать»

Подруга Венеры Сапуриной ездила работать в Южную Корею, вслед за ней Венера тоже загорелась идей – уехать в другую страну на заработки. После университета летом она пошла работать официанткой. Марина Сапурина предполагает, что дочь очень старалась заработать деньги на переезд мечты.

«Я не разрешала ей, она сама поехала. Но для нее это было принципиально. Она мне позвонила только из аэропорта: “Мама, я лечу в Корею”. Там уже ничего сказать ей было нельзя», – рассказала «Татар-информу» Марина Сапурина.

По словам матери, уже тогда она чувствовала что-то неладное, словно, предчувствовала беду.

«У нее была остановка сердца, сотрясение мозга и много синяков»

Венера отправилась в Южную Корею 2 марта 2020 года, выложила фотографию в соцсети с чемоданом. В течение трех лет все было хорошо, она периодически звонила родственникам и друзьям из Кореи.

Но в июне 2023 года приключилось страшное.

«7 июня мы с ней разговаривали по видеозвонку, а 8-го числа она попала в больницу. В больнице сказали, что Венера к ним попала уже без памяти, у нее даже была остановка сердца, было сотрясение мозга с одной стороны, удар был очень сильный», – рассказала женщина.

Мама уверена, что над ее дочкой совершили насилие, но в корейской больнице выдвинули другую версию, в которую семья Венеры верить отказывается. Марина уверена, что упасть дома сама и получить столько травм девушка не могла. Ее нашли без сознания в душевой квартиры, где она жила.

Марина вспомнила, что у дочери был большой синяк под глазом и глазное яблоко было в крови.

Чтобы в корейской полиции завели дело, нужны показания хотя бы одного свидетеля, но никто из местных знакомых девушки свидетельствовать не стал. Марина даже давала объявление в одной из соцсетей, которой пользуются корейцы, но безрезультатно.

«Здесь русским больно помогать не хотят. Здесь русских не любят», – считает Марина.

«Когда я увидела дочь, думала, она не выживет»

После случившегося женщина начала в срочном порядке делать визу в Южную Корею. Три раза ей отказывали, даже несмотря на содействие посольства, на четвертый раз все-таки дали.

И 20 июня Марина вместе с подругой Венеры Ангелиной, которая вдохновила девушку на эту поездку, вылетели в Корею.

Мать и подруга поселились там, где жила Венера. От больницы в городе Иксане, где находилась девушка, этот город в 40 минутах езды.

«Когда я приехала и увидела ее, я думала, она не выживет. Думала, она умирает. Она была опухшая, один глаз подбитый, будто бы в синяках, все тело в синяках», – глотая слезы, рассказала Марина.

Сначала матери разрешили навещать Венеру только два раза в неделю. Но мать со слезами на глазах упрашивала врача дать ей больше времени. Ей пошли навстречу – каждый день ее начали пускать к Венере на полчаса. Но и этому она была очень рада.

Ангелина помогала Марине, переводила то, что могла. Но была вынуждена через 10 дней вернуться на родину, там ее ждал маленький ребенок.

Корейские друзья Венеры заблокировали маму

Когда Марина только приехала к дочке, ей помогали корейские знакомые Венеры.

«Она жила с парнем, с корейцем, она с ним здесь познакомилась», – рассказала женщина.

Когда Венера 8-го числа попала в больницу, я еще общалась с этим парнем, он сообщал мне о ее состоянии, брал справки в аэропорту, чтобы я прилетела без проблем.

Еще один знакомый девушки первое время возил мать из дома в больницу каждый день.

«Но они все исчезли, никого уже нет. Ни подруг, ни друзей. Раньше хоть звонили, спрашивали, как у нее дела, а потом узнавали, что она в тяжелом состоянии, не очнулась, и терялись», – рассказала мать Венеры.

Многие из корейских друзей даже заблокировали номер Марины.

Продали квартиру, чтобы оплатить лечение

В реанимации Венера провела месяц, еще месяц в обычном отделении. Матери выставили счет в 58 миллионов вон, в рублях это около трех миллионов.

«У Венеры была квартира в Казани. Мы эту квартиру быстро продали. Купили мы ее за 4,5 миллиона, а продали за 4,1 миллиона. Мы обустроили эту квартиру, ремонт делали, все мебелью обставили. Вся мебель так и осталась там…» – рассказала мать.

Деньги после продажи перевели, с клиникой удалось рассчитаться.

После всего обнаружили еще и супербактерию

Мама подруги Венеры в Казани нашла девушек-координаторов, которые начали помогать семье Сапуриных.

«Они приехали в Иксан. Растормошили всю больницу. После их приезда Венеру помыли, убрали у нее. Координаторы добились, чтобы нам сделали скидку в 7 миллионов вон», – рассказала мать.

После этого координаторы отвезли Венеру в реабилитационный центр города Инчона. Тогда сердце матери начало успокаиваться. Но семью ждало еще одно испытание.

«Мы в реабилитационном центре провели всего одну ночь. Нас уже записывали на массаж, готовились проводить процедуры. Но когда у нее брали анализы, нашли бактерию», – рассказала Марина.

Это был ванкомицин-резистентный энтерококк, так называемая супербактерия VRE.

«С каждым днем ей только хуже…»

И девушку повезли в инфекционную больницу, там Венера лечится до сих пор, 11 октября будет два месяца.

«Улучшений нет. Она глаза открывала хоть раньше, а теперь вообще нет. С каждым днем хуже, как будто…» – поделилась мать.

По словам Марины Сапуриной, у дочери не разгибаются ноги, одна рука кривая. Марине кажется, будто ее дочку попросту не лечат.

«У нее ужасные пролежни, в двух местах на ягодицах уже гниет... Пролежни начинаются на шее, спине. В палатах одна смотрящая кореянка, она смотрит за больными», – рассказала Марина Сапурина.

Долгое время медики не разрешали Марине самой менять дочери подгузники, так как бактерии были обнаружены именно в мочевом пузыре. Врачи объясняли ей, что можно заразиться.

Но Марина, увидев, что творится с телом дочери, попросила координатора, которая в этот момент находилась в Москве, привезти ей марганцовку и фурацилин. И сама помыла дочь.

И хотя в палату пускают только на час, Марина не уходит от дочери гораздо дольше, персонал больницы уже не спорит с упертой матерью.

Принять пациентку готовы в РКБ, но чтобы ее перевезти, она должна быть стабильна

Все время лечения дочери Марина на связи с московскими врачами из Национального медико-хирургического центра имени Пирогова. Все то, что писали корейские медики, через посольство отправляли в Центр Пирогова.

«Московские медики добивались разрешения перевезти Венеру в Россию, но авиакомпания отказала. Москвичи через Минздрав добились, что в Казани будут лечить мою девочку. Прислали мне бумагу. Потом пробовали на пароме ее переправить. Билеты уже взяли на 4 августа, но и их пришлось сдать. Мы собрали документы в больнице о том, что она выдержит 24 часа на пароме, через переводчика их перевели. Но в самый последний момент паром отказал в перевозке», – рассказала Марина.

В пресс-службе Министерства здравоохранения Татарстана на запрос «Татар-информа» ответили, что в соответствии с полномочиями по медицинской эвакуации граждан России из медицинских организаций зарубежных стран Федеральный центр медицины катастроф «НМХЦ имени Пирогова» готов к транспортировке жительницы Татарстана, находящейся на стационарном лечении в клинике Южной Кореи.

«Но в настоящее время транспортировка пациентки отложена в связи с медицинскими противопоказаниями к эвакуации. Медицинская эвакуация будет осуществлена по мере стабилизации состояния», – объяснили в пресс-службе ведомства.

То есть пока перевозить Венеру очень опасно. В Татарстане республиканская медицина катастроф и Республиканская клиническая больница уже готовы принять ее, как только будет решен вопрос с медицинской эвакуацией из Кореи.

«Я родившегося в Казани внука еще не видела, но буду с дочкой до конца!»

4 октября у Венеры взяли анализы на наличие супербактерии в организме, через 7-10 дней будут готовы результаты.

«Я уже руки опустила, в посольство позвонила, говорю: “Вы ждете, пока моя дочь умрет? И за ней я?..”» – делится переживаниями мама.

В Казани Марину ждет старший сын – брат Венеры.

«Я не могу больше здесь сидеть. У меня сил нет. У меня внук родился, три месяца было вчера, я его не видела даже. Пятьдесят лет мне здесь исполнилось. Я свою дочь никому не отдам, не оставлю здесь. Мне уже предлагали ее оставить и уехать. Я им ответила: “Вы что говорите-то?” Как бы мне плохо ни было, я до конца с ней», – плачет Марина.

Марину поддержали в фирме, где она работает, помогают и совершенно незнакомые люди.

Ей уже дважды продлевали визу. На этот раз ее срок закончится 20 октября. Что будет дальше, Марина не знает, но пока держится ради дочери.

«Я вчера в больницу вызвала священника из русской церкви. Почитать хоть ей…» – подытожила Марина.

Фотографии предоставлены Мариной Сапуриной