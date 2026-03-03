Жительница Дубая рассказала об отсутствии паники в городе

Несмотря на обострение военной ситуации на Ближнем Востоке, в Объединенных Арабских Эмиратах не наблюдается паники, а вся городская инфраструктура продолжает работать в обычном режиме. Об этом «Татар-информу» сообщила активистка татарской диаспоры, проживающая в Дубае Альфия Бадретдинова.

По ее словам, из-за ситуации в регионе школы в Дубае еще в субботу были переведены на дистанционный режим обучения. Тем не менее, социальные объекты города – супермаркеты и торговые центры – открыты для посетителей. Активистка отметила, что больше беспокойства проявляют туристы, которые переживают из-за обратных рейсов и возможных расходов, в то время как постоянные жители сохраняют спокойствие.

«Для людей, живущих здесь, Дубай – это их дом. У нас есть где жить, машины, документы, продукты – все есть, и быт налажен. Люди немного насторожены, конечно, следят за новостями. Но никакой паники среди населения нет. Все продолжается по-прежнему: кто работает в офисах, те ходят в офисы. В соцсетях даже видела, что кто-то на пляж ходит», – рассказала Альфия Бадретдинова.

Напомним, в минувшие выходные Израиль и США начали совместную военную операцию против Ирана. В качестве ответной меры Иран наносит удары по Израилю и американским военным базам, расположенным в ряде стран Ближнего Востока, включая территорию ОАЭ.

Камиля Билалова