Жительница Бугульминского района отметила 100-летний юбилей

Глава Бугульминского района Линар Закиров поздравил жительницу поселка Карабаш Бугульминского района с юбилеем. Сегодня Салиме Миннехаеровой исполнилось 100 лет.

Салима апа поделилась рассказом о своей судьбе. Всю жизнь она прожила в Татарстане — сначала в Альметьевском, потом в Бугульминском районе. В годы Великой Отечественной войны трудилась в тылу, помогая нашей стране одержать Победу. Затем работала в колхозе и поваром в сельской школе.

До выхода на пенсию трудилась машинистом на предприятии «Татнефтегазпереработка». Даже выйдя на заслуженный отдых, продолжила работать в школе поваром.

Бугульминка воспитала двух дочерей, у нее 7 внуков, 10 правнуков и 1 праправнук.

«Салима Миннехаеровна, вы являетесь примером силы, энергии и жизнерадостности для всех нас. Здоровья и энергии!» — поздравил Линар Закиров.

Долгожительнице вручили поздравления от Президента России Владимира Путина, от Раиса Татарстана Рустама Минниханова и подарки от города.

Как рассказали «Татар-информу» в пресс-службе Бугульминского района РТ, в муниципальном образовании проживают 3822 человека старше 80 лет.

Забота о людях пожилого возраста — один из главных приоритетов. По указу Президента РФ Владимира Путина реализуется федеральная программа «Старшее поколение» при поддержке национального проекта «Демография».

В рамках проекта можно получить медицинскую помощь с учетом возрастных изменений, необходимый уход на дому, реализовать себя после ухода на пенсию по программе «Активное долголетие». Открываются «Университеты третьего возраста», литературные клубы, музыкальные и спортивные секции, помогающие сохранять активность у граждан зрелого возраста. Активно развивается направление волонтерства.

Напомним, 1 октбря в Татарстане стартует Декада пожилых людей. В Казани впервые проведут выездную смену для 100 участников проекта «Жизнелюб».