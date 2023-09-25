В Казани впервые проведут выездную смену для 100 участников проекта «Жизнелюб»

С 20 по 22 октября на базе лагеря «Восток» в Казани состоится выездная смена для 100 самых активных жизнелюбов. О мероприятиях к Декаде пожилого человека на деловом понедельнике сообщила замруководителя исполкома Казани по социальным вопросам Гузель Сагитова.

«Для активных жизнелюбов подготовлена творческая программа, нетворкинг, мастер-классы, спортивные прогулки, танцы, вечерние мероприятия в уникальном формате „пионерского лагеря“, отрядные сборы, камерные искренние „огоньки“ и много душевного тепла», — отметила докладчица.

3 октября на Центральном стадионе Казани дадут старт «Играм долголетия» для участников проекта «Жизнелюб». До мая 2024 года пройдут районные и городские этапы игр по семи видам спорта: плавание, настольный теннис, дартс, легкоатлетический кросс, шахматы, скандинавская ходьба и выполнение норм ГТО. Готовиться к играм и привести физическую форму в порядок пенсионеры могут бесплатно на 22 муниципальных спортивных объектах города.

Концерты, посвящённые Международному дню пожилого человека, пройдут в культурных центрах Казани «Чулпан», «Сайдаш», «Московский» и КДК им.Ленина. Во всех районах города запланировано проведение концертов, тематических встреч, фестивалей, выставок и ярмарок ремесел для пожилых людей «Добрые встречи». Также состоятся спортивные турниры по бильярду, шахматам, шашкам, плаванию и настольному теннису среди пожилых людей.

1 и 2 октября все пенсионеры, предъявив удостоверения, смогут бесплатно посетить Казанский зооботсад, а с 1 по 10 октября — муниципальные музеи Аксенова, Васильева, Мазитова, Урманче и галерею-студию Зарипова. «Музеи города подготовили обширную культурную программу», — отметила Сагитова.

10 октября в рамках проекта «Жизнелюб» на базе культурного центра «Сайдаш» пожилых казанцев приглашают на первую встречу нового клуба общения «Люди и годы». Перед жизнелюбами выступят писатель, драматург Рабит Батулла, автор и преподаватель методики занятий по ментальной арифметике Тамара Глазова, председатель Совета ветеранов ОГО ФСО «Динамо» РТ, заслуженный мастер спорта Александр Плюшкин, психолог Наталья Шамингулова.

Управление ЗАГС традиционно организует чествование юбиляров супружеской жизни. Традиционными станут и сельскохозяйственные ярмарки. Торговля организована еженедельно по субботам на 14 площадках Казани. Кроме того, для жителей комплекса «Салават Купере» ярмарка пройдет на парковке ТЦ «Радужный». «Предусмотрены скидки для пенсионеров», — уточнила докладчица.

1 октября для всех пенсионеров Казани бесплатно будут работать шесть городских бань. В прошлом году такой услугой воспользовались 2485 пожилых человек. В общественном транспорте с 1 по 10 октября будут организованы поздравления старшего поколения посредством автоинформаторов.

«В рамках декады пожилые люди смогут получить помощь в поиске работы. Ярмарки вакансий для пенсионеров организует Центр занятости населения. Так, 28 сентября с 10.00 до 12.00 мини-ярмарка состоится в Управлении центра занятости населения по Авиастроительному и Ново-Савиновскому районам, 2 октября с 10.00 до 13.00 — на базе КДК им. Ленина, а 5 октября с 10.00 до 12.00 — в Управлении ЦЗН по Советскому району. В программе — праздничный концерт и работа тематических зон», — рассказала замруководителя исполкома Казани.

Мэр города Ильсур Метшин отметил, что власти продолжают искать формы привлечения жителей старшего поколения к проекту «Жизнелюб».

«Будем усиливать спортивное направление, так как это связано со здоровьем и долголетием старшего поколения. Надеюсь, „Игры долголетия“ станут площадкой, вокруг которой будут объединяться интересы к спорту наших уважаемых пенсионеров. Видим и большую востребованность в творческом направлении. Здесь на помощь нам должны приходить и служить социальная инфраструктура города — это парки, скверы, отремонтированные дома культуры, лагеря, школы по месту жительства», — сказал градоначальник.