Жительница Бавлов отдала мошенникам 3 млн, поверив, что может разбогатеть на инвестициях

Жительница Бавлов потеряла более 3 миллионов рублей, поверив незнакомцу из интернета. Об этом «Татар-информу» рассказал оперуполномоченный по особо важным делам отдела УБК МВД по РТ Радис Юсупов.

«21 января в мессенджере ей написал некий Андрей Александрович и предложил заработать на криптовалютной бирже. Сначала ей предложили вложить 50 тысяч рублей, чтобы посмотреть, как работает схема. Девушка перечислила деньги на счет незнакомца, ей завели личный кабинет на сайте. Вскоре она увидела, что доход в разы увеличился», – рассказал он.

Затем 22-летней девушке предложили оформить суперпакет: вкладываешь 300 тысяч рублей и становишься невероятно богатым.

«Тот самый Андрей Александрович предложил девушке вместе вложить деньги по акции, чтобы разбогатеть еще больше, но вместо обещанной прибыли ее личный счет заблокировали. Незнакомец стал извиняться, говорил, что это произошло по его вине, и предложил исправить ситуацию, но для этого нужно будет вложить еще столько же денег. Затем надо было заплатить штраф, потом еще раз вложить деньги. Пытаясь вернуть сбережения, девушка выполняла все инструкции мошенников», – отметил Радис Юсупов.

Девушка общалась с мошенниками до 10 марта – почти два месяца, пока не потеряла все деньги. Только тогда она поняла, что ее обманули, и обратилась в полицию.

