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Жители заинской деревни сплели более 100 маскировочных сетей
Пока бойцы спецоперации отстаивают рубежи Родины на передовой, тысячи неравнодушных граждан трудятся в тылу, помогая фронту всеми доступными способами. Одно из важных направлений волонтерской помощи — изготовление маскировочных сетей для военной техники и укреплений.
Сегодня в Заинском районе создано 20 точек по плетению сетей. В доме культуры деревни Нижние Лузи ежедневно кипит работа. Сюда приходят люди самых разных возрастов и профессий — объединенные общим стремлением поддержать наших бойцов.
Плести сети здесь начали в феврале 2023 года. Поначалу было трудно, за год набрали опыта. На сегодня заботливыми руками мам и бабушек сплетено около 100 маскировочных сетей.
«В начале было трудно, материалов не было, доставали из сундуков, у бабушек собирали, из соседних деревень пересылали, сами резали. Сейчас легче, нам безотказно дают материал», — рассказала директор дома культуры Энзюда Исламова.
Каждый элемент будущей маскировочной сети тщательно обрабатывается и закрепляется. Волонтеры работают слаженно и сосредоточенно, понимая, что от качества их труда зависит безопасность наших военнослужащих. Они вкладывают в свое дело душу, вдохновляясь осознанием важности своей миссии.
По мере готовности сети аккуратно складываются и отправляются на передовую. Там их ждут бойцы, которые с благодарностью принимают этот необходимый для маскировки груз. Они знают, что за каждым таким изделием стоит кропотливый труд и искренняя забота волонтеров.
Со 2 сентября те, кто заключают контракт с Минобороны РФ в Татарстане, могут получить до 2 млн рублей. Увеличение размера выплат связано с повышением вознаграждения в республике.
Фото предоставлены Эльмирой Шабриной.
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