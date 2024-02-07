Жители в Альметьевске поблагодарили дворника за работу в условиях обильных снегопадов

В Альметьевске неравнодушные жильцы дома №201 по улице Ленина организовали сбор «премии» для дворника Любови Марковой. Таким образом за добросовестную и своевременную работу по уборке снега жители решили выразить благодарность и признание женщине.

Жильцы отметили, что понимают, как сейчас особенно трудно работать в такую погоду, однако их дворник всегда с усердием выполняет свои обязанности, делая улицы чистыми и безопасными для всех.

Мастер УК «Новация» Нина Васенькина отметила, что в ее штате четыре хрупкие женщины, которые занимаются чисткой дворов.

«На каждую дворницу приходится 22 дома. У других по 30 домов, у кого-то 35 домов. И вот они за целый день должны все эти дворы прочистить. Если где-то есть трактор, то они у нас за трактором ходят и вычищают выходы от снега. И вот так у нас начинается день и заканчивается до бесконечности, пока мы не уберем эти все, например, 30 дворов», — рассказала представительница управляющей компании.

Как сообщили «Татар-информу» в пресс-службе Альметьевского района, 8 февраля в городе будет организован субботник по очистке снега с привлечением всех неравнодушных людей.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что челнинцы отблагодарили дворника за работу.