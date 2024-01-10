В Челнах жители ЖК собрали презент для 76-летнего дворника в честь его ухода на пенсию

Жители нескольких домов собрали 13-ю зарплату для 76-летней Веры Панюшкиной – дворника, который больше 10 лет держала их дворы в чистоте и порядке. Презент женщине вручили по случаю ухода на пенсию. Также жильцы устроили ей торжественные проводы, пишет «Татарстан-24».

Инициатором сбора стала старшая по дому. Денежным презентом соседи попытались выразить Панюшенко глубокую благодарность, показать признание ее работы.

Председатель ТОС «39 комплекс» Мадина Мухаметзянова отметила, что благодарить дворников за их непростой труд – это добрая традиция их ЖК. Она добавила, что на сегодняшний день дворников не хватает: порой, 1 человек отвечает за уборку 10 подъездов – работа нелегкая. Именно поэтому поддерживать таких людей очень важно.

Панюшенко поблагодарила жителей за поддержку и внимание, пообещав оставаться на связи с жильцами жилого комплекса.